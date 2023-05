Hurkacz - Goffin TV Transmisja NA ŻYWO Roland Garros Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Goffin STREAM ONLINE LIVE 28.05.2023 Na jakim programie Hurkacz w TV

Hubert Hurkacz jako pierwszy z Polaków zaczyna walkę w Roland Garros 2023, a jego rywalem jest David Goffin, przed laty zawodnik z Top-10 rankingu (nr 7 w 2017 roku). Belg ostatnio miał spore problemy ze zdrowiem, więc wypadł z Top-100 rankingu, ale to wciąż bardzo groźny rywal, a Hurkacz w przeszłości miał problemy w pierwszych rundach Szlemów.

Hubert Hurkacz i David Goffin grali ze sobą dwa razy i oba te pojedynki rozegrali na kortach ziemnych. Najpierw górą był Belg, który ograł Polaka 7:6, 7:6 rok temu w Rzymie. Hurkacz dostał szybko okazję do rewanżu i wykorzystał ją w świetnym stylu, wygrywając 7:6, 6:2, 6:1 w Roland Garros 2022. Teraz panowie znów powalczą na mączce w Paryżu. Hurkacz będzie faworytem, ale w tym sezonie na kortach ziemnych nie zachwycał. - Ostatnie wyniki nie były fantastyczne - przyznał z uśmiechem w rozmowie z Eurosportem. Z turnieju w Rzymie znów odpadł już po pierwszym meczu, przegrywając w kiepskim stylu 3:6, 4:6 z Amerykaninem J.J. Wolfem.

Hubert Hurkacz rok temu doszedł w Roland Garros do 4. rundy i był to jego zdecydowanie najlepszy występ w karierze w tym Szlemie. Polak przegrał 2:6, 3:6, 6:3, 3:6 z Casperem Ruudem, późniejszym finalistą. - Zawsze jest chęć zrobienia kolejnego kroku do przodu. Oczywiście poziom jest wysoki, ale spędziłem teraz dużo czasu na korcie treningowym, więc robimy, co możemy - powiedział Hurkacz w rozmowie z Eurosportem. Hurkacz broni teraz dużo punktów w rankingu. Wrocławianin wychowywał się na mączce, ale powszechnie wiadomo, że lepiej czuje się na szybkich nawierzchniach, na których lepiej wykorzystuje swoje atuty. Przed Roland Garros Hurkacz tradycyjnie trenował w Monte Carlos, gdzie ma mieszkanie.

Mecz Hubert Hurkacz - David Goffin w 1. rundzie Roland Garros 2023 zostanie rozegrany w niedzielę 28 maja. Początek meczu Hurkacz - Goffin o godzinie 11. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Roland Roland Garros 2023 na antenie Eurosportu 1 lub 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.