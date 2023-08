Hurkacz - Huesler TV Transmisja NA ŻYWO US Open 2023 Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Huesler STREAM ONLINE LIVE 29.08.2023

Hurkacz - Huesler RELACJA NA ŻYWO. US Open Hubert Hurkacz - Huesler WYNIK LIVE ONLINE Hurkacz 1. runda US Open na żywo w Internecie dzisiaj

Hubert Hurkacz zaczyna dzisiaj walkę w US Open 2023. Pierwszy rywal Polaka to Szwajcar Marc-Andrea Huesler. Po zwycięstwach Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Magdy Linette liczymy na to, że wrocławianin też dołączy do nich w 2. rundzie. Hurkacz po raz pierwszy zagra z Hueslerem, który - tak jak Hurkacz - ma 196 cm wzrostu. Czy Hubert Hurkacz wreszcie przełamie się w US Open? Potężnie serwujący polski tenisista lubi grać na szybkich amerykańskich kortach, ale w Nowym Jorku najdalej doszedł do... 2 rundy.

Hubert Hurkacz ostatnio prezentował się znakomicie. Stoczył dwa niezwykle dramatyczne boje z Carlosem Alcarazem (w Toronto i Cincinnati, w tym drugim miał nawet piłkę meczową), a wcześniej na trawie Wimbledonu miał też na widelcu Novaka Djokovicia. Oby teraz potwierdził wreszcie wysoką formę w US Open, z którego wcześniej odpadał zaskakująco szybko. Kluczowe będą pierwsze rundy, bo Hubi znany jest z tego, że musi się rozkręcić w turnieju. - Hurkacz gra teraz dużo lepiej niż przez cały rok i myślę, że nikt nie będzie chciał wpaść na niego w US Open - stwierdził kilka dni temu w rozmowie z "Super Expressem" legendarny John McEnroe.

Hubert Hurkacz przed US Open odbudował formę, ale w meczach z Novakiem Djokoviciem i Carlosem Alcarazem marnował wielkie szanse. Czy właśnie ten brak "instynktu zabójcy" to jego największy problem? - Nie wiem czy to brak "instynktu zabójcy" czy może po prostu ogromna presja. Mówimy tutaj o dwóch najlepszych zawodnikach na świecie - analizuje w rozmowie z "Super Expressem" słynny John McEnroe. - Hubert ma taki styl gry, że nikt nie lubi z nim grać. Z drugiej strony, statystyki returnowe ma bardzo słabe, chyba nawet poza Top-50 na świecie. Jeden z najniższych procentów przełamywania serwisu rywali i to jest problem. W meczach z Djokoviciem i Alcarazem robił dokładnie to, co powinien, skoro był tak blisko i postawił się w sytuacji, w której mógł zaraz wygrać. Ale tych dwóch facetów naprawdę ciężko wykończyć - dodał McEnroe.

Hubertowi Hurkaczowi Nowym Jorku towarzyszą rodzice i młodsza siostra Nika. Przed pierwszym meczem w US Open Hubi relaksował się na Manhattanie, jeżdżąc efektownym McLarenem. Jest wielkim fanem motoryzacji i współpracuje z tym producentem szybkich aut, który wypożycza mu najnowsze modele. Hurkacz wpadł również do galerii na wystawę artysty, który maluje słynnych tenisistów i sportretował m.in. wrocławianina.

Mecz Hubert Hurkacz - Marc-Andrea Huesler w 1. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany we wtorek 29 sierpnia. Początek meczu Hurkacz - Huesler ok godziny 21.30-22.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 17 po meczach mężczyzn Griekspoir - Fils i kobiet Jacquemot - Curenko). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Huesler w US Open 2023 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

