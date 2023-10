Hurkacz - Marozsan TV Transmisja NA ŻYWO ATP Szanghaj Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Marozsan STREAM ONLINE LIVE 12.10.2023 Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w ćwierćfinale turnieju ATP 1000 Masters w Szanghaju, do którego awansował po morderczym boju i zwycięstwie 7:6, 4:6, 7:6 nad Chińczykiem Zhinzhenem Zhanhiem. Kolejnym rywalem Polaka będzie Węgier Fabian Marozsan (nr 91). Wrocławianin po raz pierwszy zagra z tym tenisistą.

Hubert Hurkacz dzisiaj zagra w ćwierćfinale turnieju ATP w Szanghaju i otwiera się przed nim duża szansa. Z drabinki odpadają kolejni wielcy faworyci, jak Daniił Miedwiediew, Stafonos Tsitsipas, Alexander Zverev, Holger Runde czy Casper Ruud. Czy Polak wykorzysta okazję, zgarniając dużo punktów. Wrocławianin zarobił też już w Szanghaju dużo pieniędzy. Za awans do ćwierćfinału zarobił już ponad 184 tysiące dolarów. - Zhang grał naprawdę niesamowity tenis. To była bitwa – powiedział Hurkacz, który po zwycięstwie napisał na obiektywie aparatu „Walka”. - Obydwaj daliśmy z siebie wszystko. Mam nadzieję, że kibice byli zadowoleni z tego meczu, ponieważ uważam, że był to naprawdę wysoki poziom - dodał zadowolony z siebie Polak.

Fabian Marozsan to ciekawy tenisista. W tym sezonie w Rzymie w świetnym stylu ograł Carlosa Alcaraza. Hubert Hurkacz, który zajmuje 17. miejsce w rankingu, walkę w turnieju ATP w Szanghaju zaczął, pokonując Thanasiego Kokkinakisa 7:6(5), 6:4, a potem ograł 6:4, 6:4 rewelacyjnego Tajwańczyka Hsu. Wrocławianin po kiepskim i rozczarowującym występie w US Open zagrał w prestiżowych pokazowych rozgrywkach o Laver Cup. Europa przegrała z Resztą Świata. Teraz najlepszy polski tenisista wrócił do rywalizacji w cyklu.

Mecz Hubert Hurkacz - Fabian Marozsan w ćwierćfinale turnieju ATP w Szanghaju zostanie rozegrany w czwartek 12 października. Początek meczu Hurkacz - Marozsan po godzinie 9 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 6.30 po spotkaniu debla, więc zacznie się pewnie o godz. 9). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Marozsan w turnieju ATP w Szanghaju w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go

