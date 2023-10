Hurkacz - Zhang RELACJA NA ŻYWO 1/8 finału Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang na żywo mecz Hurkacz - Zhang 10.10.2023 live online Hurkacz - Zhang WYNIK

Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang -:-, -:-

Witamy w relacji na żywo z meczu 1/8 turnieju ATP w Szanghaju Hubert Hurkacz - Zhizhen Zhang! Początek o godzinie 14:00. Zapraszamy!

Przed Hubertem Hurkaczem kolejny, trzeci już mecz na turnieju ATP W Szanghaju. Do tej pory polski tenisista mierzył się z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem, którego pokonał nie bez problemów 7:6(5), 6:4, a także z reprezentantem Tajwanu Yu Hsiou Hsu, który uległ wrocławianinowi 4:6, 4:6. Do tej pory podczas chińskiego turnieju Hurkacz nie stracił jeszcze seta i fani Polaka mają z pewnością nadzieję, że tak pozostanie również pod meczu Hurkacz - Zhang. Reprezentant gospodarzy jednak nie będzie łatwym rywalem. W I rundzie pokonał on zajmującego 31. miejsce w rankingu Tomasa Martina Etcheverry'ego 4:6, 6:3, 6:4, a później rozprawił się z Amerykaninem Brandonem Nakashimą 7:6 (2), 6:2. Walka o awans do ćwierćfinału będzie więc z pewnością zawzięta. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Hurkacz - Zhang!