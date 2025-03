Kiedy gra Iga Świątek półfinał Indian Wells? Z kim i o której godzinie kolejny mecz?

Qinwen Zheng naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Reakcja kibiców mogła być jedna

Iga Świątek jest już w półfinale Indian Wells. Polka awans wywalczyła po zwycięstwie nad Chinką Qinwen Zheng. Panie grały przy bardzo silnym wietrze i nasza tenisistka lepiej poradziła sobie w tych trudnych i wymagających warunkach. Wygrana cieszy i ma wyjątkowy smak również dlatego, że Świątek zrewanżowała się Zheng za przykrą porażkę w półfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. Iga Świątek znów potwierdziła, że na kortach w Indian Wells czuje się jak ryba w wodzie. Triumfowała tam w latach 2022 i 2024 i teraz jest coraz bliżej trzeciego triumfu. Rok temu Iga Świątek wygrała turniej w Kalifornii, pokonując w finale 6:4, 6:0 Greczynkę Marię Sakkari. Wcześniej podbiła Kalifornię w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw.

Z kim gra Iga Świątek w 1/2 finału Indian Wells?

Iga Świątek w półfinale Indian Wells zagra z Mirrą Andriejewą lub Eliną Switoliną. Rosjanka i Ukrainka swój pełen podtekstów mecz miały zacząć ok. godziny 21 polskiego czasu. Iga Świątek w Indian Wells wykorzystuje znakomicie pustynne warunki i wysoki kozioł piłki. - Mój styl gry z pewnością pasuje do tych warunków i tej nawierzchni, ale ona nie wykona za mnie całej pracy - podkreślała jednak polska mistrzyni. - Gdybym uderzała piłki gdzieś za płot, to nie wygrałabym niczego na tych kortach.

Iga Świątek w trzech pierwszych meczach w tej edycji Indian Wells straciła zaledwie sześć gemów. Najpierw pokonała 6:2, 6:0 Caroline Garcię, potem 6:0, 6:2 Dajanę Jastremską, a następnie rozbiła 6:1, 6:1 Karolinę Muchovą. - Tutaj zawsze mam więcej czasu, żeby solidnie potrenować. W tych jednotygodniowych turniejach tego czasu nie ma. Czuję się tutaj komfortowo i odnalazłam swój rytm także poza kortem, więc łatwiej mi się dobrze zregenerować - stwierdziła Iga, wyjaśniając powody swojej wysokiej formy.

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek w półfinale Indian Wells?

Iga Świątek kolejny mecz w półfinale Indian Wells zagra w nocy z piątku na sobotę 14/15 marca. Początek półfinału Igi Świątek o godzinie 24 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.

