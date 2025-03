Iga Świątek - Dajana Jastremska Relacja NA ŻYWO i wynik meczu. Polka walczy w Indian Wells

Na żywo Iga Świątek - Dajana Jastremska Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Dajana Jastremska w 3. rundzie Indian Wells. Początek spotkania o godzinie 19 polskiego czasu

Iga Świątek w 3. rundzie Indian Wells gra z Dajaną Jastremska. Ukrainka w imponującym stylu pokonała 6:3, 6:1 Tunezyjkę Ons Jabeur. Świątek i Jastremska zmierzyły się niedawno w Dubaju. Polka pokonała wtedy Ukrainkę 7:5, 6:0. Jastremska gra bardzo agresywny tenis, dużo ryzykuje, polując na uderzenia kończące. Kiedy złapie rytm gry, potrafi być bardzo niebezpieczna.

- Nie czułam się najlepiej fizycznie w Dubaju, miałam napięte ramię i szyję. Warunki tutaj w Indian Wells nie są łatwe z powodu silnego wiatru, ale jestem do tego przyzwyczajona. Każdy dzień jest inny, więc dostosowuję się do tego, jak się czuję - powiedziała Dajana Jastremska, a pytana o Igę Świątek dodała: - Iga ma świetną kondycję i doskonałą wizję kortu. Moje mocne strony to szybkość i mocne uderzenia. Ostatnio zawiódł mnie mój serwis, więc tym razem po prostu spróbuję wykorzystać wszystkie swoje najlepsze cechy. Postaram się być zachować koncentrację - stwierdziła Jastremska.

Świątek - Jastremska RELACJA NA ŻYWO z Indian Wells

Iga Świątek awans do 3. rundy Indian Wells wywalczyła po zwycięstwie 6:2, 6:0 nad Francuzką Caroline Garcią. Pytana o mecz z Dajaną Jastremską, stwierdziła: - Cóż, niczego się nie spodziewam. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że zawodniczki przeciwko mnie mogą zagrać niesamowicie lub trochę gorzej. Dlatego nigdy nie wiesz, co dostaniesz z drugiej strony. Mogą grać bez oczekiwań, grając ze mną. Staram się o tym nie myśleć za dużo. Moja mentalność i nastawienie są zawsze takie same przed meczem i na pewno przygotuję się taktycznie, a Wim (Fissette, trener Polki - red) przeanalizuje tutaj jej grę, bo to jest najważniejsza rzecz. I tyle - komentowała Iga Świątek.