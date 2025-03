Amerykanie chcieli deportować rywalkę Igi Świątek na Ukrainę! Dramatyczna relacja Dajany Jastremskiej!

Kiedy przyleciałam do USA, chcieli mnie deportować z powrotem na Ukrainę. To było stresujące - zdradziła Dajana Jastremska. - Leciałam z Nicei do San Francisco przez Stambuł. Kiedy wylądowałam, od razu chcieli mnie deportować. Podobno ktoś oficjalnie zgłosił władzom USA za pośrednictwem Interpolu, że zgubiłam paszport i wizę. Ale to było całkowite kłamstwo - miałam ze sobą paszport, nigdy nie zniknął! Spędziłam cztery godziny na lotnisku w kontroli imigracyjnej, czekając z niecierpliwością, co się stanie dalej. Zgodnie z prawem USA, jeśli paszport zostanie oznaczony w systemie jako zgubiony, powiązana z nim wiza automatycznie staje się nieważna. Ostemplowali moją wizę jako anulowaną i szczerze mówiąc, w tym momencie pomyślałam: „To już koniec - wracam do domu”.