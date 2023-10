i Autor: AP ATP Szanghaj: Kiedy gra Hurkacz ćwierćfinał Hurkacz - Marazsan O której godzinie gra Hurkacz kolejny mecz 1/4 finału

ATP Szanghaj

ATP Szanghaj: Kiedy gra Hurkacz ćwierćfinał Hurkacz - Marozsan O której godzinie gra Hurkacz kolejny mecz 1/4 finału

Hubert Hurkacz Kiedy gra ćwierćfinał ATP Szanghaj. Hubert Hurkacz jest już w ćwierćfinale turnieju ATP w Szanghaju, a jego kolejny rywal to Węgier Fabian Marozsan. Polak awans do 1/4 finału wywalczył po ciężkim boju i zwycięstwie 7:6, 4:6, 7:6 nad faworytem gospodarzy, Chińczykiem Zhinzhenem Zhangiem. To duży sukces Hurkacza. Turniej ATP w Szanghaju to zawody rangi ATP Masters 1000, jedne z największych w cyklu. Kiedy gra Hurkacz w ćwierćfinale w Szanghaju? Przed wrocławianinem dzień przerwy. Ćwierćfinał Hurkacz - Marozsan zostanie rozegrany w czwartek 12 października. Poniżej więcej informacji.