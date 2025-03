Fatalna sytuacja Igi Świątek w rankingu WTA! Zamiast gonić, musi oglądać się za siebie!

Zabrakło odwagi w decydujących momentach. Ona widać, że gra bez oczekiwań i czasami na luźnej ręce. A ja w decydujących momentach, no nie pamiętam kiedy ostatnio zagrałam taki mecz, że miałabym po prostu właśnie luźną rękę, żeby zaryzykować, żeby ta piłka weszła. A raczej jak próbuję to zrobić teraz w decydujących momentach, żeby zaryzykować, to wychodzi takie szarpanie. Ciężko to opisać, bo to jest takie momentum i taka metafizyka. Ciężko wytłumaczyć to komuś, kto nie gra w tenisa, ale spróbuję właśnie w tych decydujących momentach zrobić trochę więcej roboty, żeby właśnie być solidniejszą i móc takie mecze odwracać - stwierdziła Iga Świątek.