i Autor: AP PHOTO Aryna Sabalenka

Mocna Aryna!

Wielka rywalka Igi Świątek pokazała niszczycielską moc! Aryna Sabalenka gniecie jak czołg

Aryna Sabalenka to jedna z największych rywalek Igi Świątek. Panie od dawna rywalizują o miano numeru jeden na listach światowych. Teraz jednak to Sabalenka jest w lepszej sytuacji, bo właśnie awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Indian Wells. W pófinale Białorusinka wręcz rozbiła Madison Keys 6:0, 6:1!