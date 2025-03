Kacper Tobiasz czy Vladan Kovacević: kto pierwszym bramkarzem Legii? Padły słowa o jakości, doświadczeniu i trudnym momencie

Vladan Kovacević puścił dwanaście goli w Legii

Bośniak trafił do Legii ze Sportingu Lizbona. Został wypożyczony do końca obecnego sezonu. Trener Goncalo Feio wiele sobie po tym transferze obiecywał. Nowy golkiper w portugalskim klubie spędził tylko pół rundy. W Polsce przez trzy lata związany był z Rakowem, z którym odniósł największe sukcesy w historii klubu spod Jasnej Góry. Dwa razy odbierał nagrodę dla najlepszego bramkarza ligi. Tyle że w Legii w siedmiu występach tylko raz nie dał się pokonać, a puścił dwanaście goli.

Kacper Tobiasz z Molde zagrał bardzo dobrze

Szkoleniowiec był cierpliwy, ale po meczu z Motorem zareagował. Kovacević puścił trzy gole, ale w doliczonym czasie pomylił się, to po jego błędzie był rzut karny dla beniaminka. Wprawdzie jedenastkę wybronił, ale i tak musiał wyciągać piłkę z siatki, a Legia zamiast wygranej dopisała do swojego dorobku tylko punkt. To zaważyło, że Portugalczyk zdecydował się na zmianę. Dlatego w bramce w meczu z Molde wybiegł Kacper Tobiasz i w dwóch sytuacjach spisał się wybornie. Dołożył cegiełkę do awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Czy to on zagra także z Rakowem, czy do łask wróci ponownie Kovacević?

- Vladan Kovacević jest bramkarzem, który ma tyle jakości i doświadczenia, że na pewno się z tego wygrzebie - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej po wygranej Legii 2:0 z Molde w 1/8 finału Ligi Konferencji.

Goncalo Feio zdecydował się, że będzie bronił Kacper Tobiasz

O tym, kto będzie bronił z Molde trener poinformował obu bramkarzy w dniu meczu. - Z jednym i drugim rozmawiałem indywidualnie - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Jeden i drugi zgłosili gotowość do bronienia. Chcę powiedzieć to jasno. Powiedzieli są gotowi chcą pomóc drużynie. Podjąłem decyzję, że broni Tobiasz i powiedziałem mu rano, że będzie bronił. Vladana też poinformowałem - tłumaczył.

Vladan Kovacević wygrzebie się z tego

Czy to będzie dłuższa pauza dla Kovacevicia, czy wypadnie tylko na chwilę? Szkoleniowiec uważa, że Bośniak ma na tyle jakości, że przetrwa trudny okres w karierze. - Wiem, że jest to trudny moment dla Vladana - przekonywał trener Feio podczas konferencji prasowej. - Tak samo miesiąc to był trudny moment dla Tobiasza. Myślę, że cała drużyna i sztab wspierały go. Tobi reagował fenomenalną pracą. Chciał wrócić do swojego poziomu. Teraz to samo musimy robić z Vladanem, czyli praca, praca, praca i wspieranie. Vladan jest bramkarzem, który ma tyle jakości i doświadczenia, że na pewno się z tego wygrzebie - zaznaczył szkoleniowiec warszawskiego klubu.

