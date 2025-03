i Autor: AP (2)

Sport i polityka

Donald Tusk skomentował porażkę Igi Świątek i nawiązał do polityki. „Nie jestem szczęśliwy”

Nie jest tajemnicą, że Donald Tusk mocno interesuje się sportem. Nawet teraz, gdy sytuacja geopolityczna jest napięta, premier RP znalazł chwilę, by skomentować porażkę Igi Świątek z Mirrą Andriejewą na Indian Wells. Nie oparł się jednak, by nawiązać do palących obecnie geopolitycznych spraw.