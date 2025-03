To on poprowadzi Biało-Czerwonych na Litwinów i Maltańczyków? Ekspert zaciera ręce, widząc formę Sebastiana Szymańskiego

Polscy kibice wciąż żyją wydarzeniami z czwartku. Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa awansowały do ćwierćfinału Ligi Konferencji, dzięki czemu Polska zapewniła sobie awans do czołowej "15" w krajowym rankingu UEFA. To oznacza, że już od sezonu 2026/2027 w europejskich pucharach będzie grało pięć polskich drużyn, a dwie z nich będą walczyć o awans do Ligi Mistrzów. To jednak nie wszystko, bo tuż po wygranej Legii Michał Probierz ogłosił też powołania na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski.

Już 21 marca Biało-Czerwoni rozpoczną eliminacje do mistrzostw świata meczem z Litwą, a trzy dni później zmierzą się z Maltą. Oba spotkania odbędą się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, choć na początku roku było głośno o możliwych przenosinach na Stadion Śląski. Ostatecznie Polski Związek Piłki Nożnej postanowił skorzystać w tym roku z obu stadionów, a w piątek ogłosił oficjalnie najbliższy mecz w Chorzowie.

"Reprezentacja Polski zagra mecz towarzyski z Mołdawią. 6 czerwca biało-czerwoni zmierzą się z Mołdawią. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Śląskim w Chorzowie" - poinformował PZPN 14 marca. Dla kadry Michała Probierza będzie to przetarcie przed trzecim spotkaniem eliminacyjnym, zaplanowanym na 10 czerwca w Finlandii, a także szansa na rewanż za ostatnie eliminacje do Euro 2024. Przypomnijmy, że w nich Polska nie wygrała żadnego z dwóch meczów z Mołdawią... W Kiszyniowie jeszcze pod wodzą Fernando Santosa przegrała 3:2, a w rewanżu już z Probierzem na ławce tylko zremisowała na PGE Narodowym 1:1.

