i Autor: cyfrasport Sebastian Szymański, Michał Probierz

Kandydat na lidera kadry

To on poprowadzi Biało-Czerwonych na Litwinów i Maltańczyków? Ekspert zaciera ręce, widząc formę Sebastiana Szymańskiego

Sezon 2023/24, po przeprowadzce z Rotterdamu do Stambułu, był dla Sebastiana Szymańskiego wybitny. 10 goli i 12 asyst w debiutanckim sezonie tureckiej Süper Lig, do tego dobre „liczby” w Lidze Konferencji – to wszystko (przynajmniej medialnie) wywindowało cenę polskiego pomocnika i zwróciło nań uwagę między innymi we Włoszech czy Anglii. Polak został jednak w Fenerbahce i… dużo trudniej przychodzi mu zbieranie bramek i asyst w obecnych rozgrywkach. Ale na tydzień przed inauguracją eliminacji MŚ 2026 mocno o sobie przypomniał.