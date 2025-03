Iga Świątek poznała rywalkę w półfinale Indian Wells! Niedawno z nią przegrała!

Ile zarobiła Iga Świątek za półfinał Indian Wells? Premie są bardzo wysokie, co za sumy!

Iga Świątek zagra z Mirrą Andriejewą w półfinale Indian Wells. Utalentowana Rosjanka pokonała 7:5, 6:3 Ukrainkę Elinę Switolinę. Wcześniej Iga Świątek ograła 6:3, 6:3 Chinkę Qinwen Zheng, rewanżując jej się za przykrą porażkę w półfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. Niespełna 18-letnia Andriejewa w Indian Wells prezentuje się znakomicie, znów pokazując, jaki ma talent i potencjał. Gra różnorodny tenis, w którym trudno znaleźć słabe strony.

Iga Świątek ma zatem okazję do rewanżu za niedawną porażkę 3:6, 3:6 w ćwierćfinale turnieju WTA w Dubaju. To były przykre obrazki - najpierw na korcie, a potem pod stadionem. Polka gwiazda w bardzo słabym stylu przegrała z młodą Rosjanką, a po chwili nie podała ręki próbującemu ją pocieszać trenerowi Wimowi Fissette'owi. Andriejewa to wielki talent i w meczu z Igą Świątek potwierdziła ogromne możliwości, grając sprytnie i skutecznie w kluczowych momentach. A Polka niestety raziła prostymi błędami. W drugim secie prowadziła 3:1, ale roztrwoniła przewagę i zupełnie posypała się mentalnie.

Iga Świątek i Mirra Andriejewa w Indian Wells zagrają ze sobą trzeci raz. W poprzednim sezonie w Cincinnati na bardzo szybkim korcie Rosjanka też postawiła się Polce. Iga Świątek wygrała to spotkane po ciężkiej walce 4:6, 6:3, 7:5.

Kiedy gra Iga Świątek z Mirrą Andriejewą w półfinale Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa w półfinale Indian Wells zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę (14/15 marca). Początek meczu Świątek - Andriejewa o godzinie 24 polskiego czasu. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

