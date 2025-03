Goncalo Feio wskazał, co było kluczem do wygranej z Molde. Trener Legii wspomniał o Atletico, o co chodzi?

Po dwudziestu miutach Radomiak dał się zaskoczyć. To był ciąg błędów. Z głębi pola poszło zagranie do wybiegającego na pozycję napastnika Lechii, którym był Tomas Bobcek. Czech nie dał się złapać na spalonego. Najpierw piłki nie sięgnął jeden z obrońców gospodarzy, który chciał to zrobić w zaskakujący sposób. Ataku nie zdołał przerwać bramkarz Maciej Kikolski, który wybiegł poza pole karne. Bobcek wpadł na pole karne i położył na ziemi kolejnego zawodnika, a następnie na spokoju strzelił gola.

Jednak jeszcze przed przerwą Radomiak doprowadził do wyrównania. Po rzucie rożnym najsprytniejszy na polu karnym okazał się Marco Burch. Szwajcar pokonał bramkarza rywali po uderzeniu piłki głową. To jego debiutanckie trafienie w ekstraklasie. W ekipie z Radomia występuje na zasadzie wypożyczenia z Legii do końca sezonu.

W drugiej połowie to właśnie Burch wyprowadził akcję po której padła zwycięska bramka. Szwajcar zagrał do Capity, który tak dał się we znaki warszawskiej drużynie, a skrzdłowy Radomiak "urwał" się obrońcom Lechii i strzelił gola, który zapewnił im pełną pulę.

Piłkarze Radomiaka nie zwalniają tempa. Tym razem pokonali 2:1 Lechię na starcie 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To dla gospodarzy czwarty z rzędu mecz bez poraźki, a trzeba podkreślić, że trzy z nich wygrali.

Radomiak Radom - Lechia Gdańsk 2:1

Bramki:

0:1 Tomas Bobcek 20. min, 1:1 Marco Burch 36. min, 2:1 Osvaldo Capemba Capita 72. min

Żółte kartki:

Rafał Wolski, Paulo Henrique, Michał Kaput, Saad Agouzoul, Bruno Jordao, Christos Donis (Radomiak Radom) - Camilo Mena, Bujar Pllana, Rifet Kapić (Lechia Gdańsk)

Sędziował: Paweł Raczkowski. Widzów: 8 421

Radomiak Radom: Maciej Kikolski - Marco Burch, Steve Kingue, Saad Agouzoul, Paulo Henrique - Michał Kaput (81. Roberto Alves), Bruno Jordao (67. Francisco Ramos) - Jan Grzesik, Rafał Wolski (81. Christos Donis), Abdoul Tapsoba (67. Osvaldo Capemba Capita) - Renat Dadasov (85. Pedro Perotti)

Lechia Gdańsk: Bohdan Sarnawski - Dominik Piła, Bujar Pllana, Loup-Diwan Gueho, Tomasz Wójtowicz - Camilo Mena, Tomasz Neugebauer (83. Louis D'Arrigo), Rifet Kapic, Maksym Chłań (85. Michał Głogowski) - Bohdan Wjunnyk (46. Anton Carenko), Tomas Bobcek

