Raków i Jonatan Braut Brunes znów to zrobią? Legia musi uważać na wikinga [ROZMOWA SE]

Goncalo Feio wskazał, co było kluczem do wygranej z Molde. Trener Legii wspomniał o Atletico, o co chodzi?

Komplementował go Lukas Podolski, rozmawiał z nim w styczniu Michał Probierz. Teraz piłkarza Górnika dopadł koszmarny pech, może stracić życiową imprezę

Stołeczny zespół w późny czwartkowy wieczór – wygrywając po dogrywce 2:0 z ekipą z Molde – zapewnił sobie awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji, gdzie czeka już na niego Chelsea. Jednocześnie „przyklepał” kolejną transzę premii z UEFA za pucharowe sukcesy, wywalczając zarazem – wespół z Jagiellonią – dodatkowe miejsce dla polskich klubów w edycji 2026/27 europejskich rozgrywek.

Raków czeka na Legię: „Ambicje i kadra pozostały”

- Chciałbym pogratulować Legii i Jagiellonii wprowadzenia nas na 15. miejsce w rankingu, bo to duża rzecz, że będziemy mieć 5 drużyn w eliminacjach pucharów. To może nas wznieść na wyższy poziom – Marek Papszun zaczął przedmeczową konferencję od miłych słów pod adresem obu naszych europejskich ambasadorów. Legionistom – co zrozumiałe w kontekście terminarza – poświęcił dodatkowe refleksje.

- To klub, który komunikował przed sezonem, że zbudował kadrę pod mistrzostwo i pod grę na trzech frontach. I mimo że dziś Legia faworytem do mistrzostwa nie jest, to te ambicje i kadra pozostały. Przygotowujemy się więc na najbliższy mecz tak, jakbyśmy grali z drużyną, która jest w ścisłej walce o mistrzostwo Polski – podkreślił opiekun drużyny spod Jasnej Góry.

Marek Papszun jedzie bez obiekcji o Goncalo Feio

Papszun w ciekawy sposób zareagował na pytanie o Goncalo Feio. A precyzyjniej – o słowa Portugalczyka po jesiennym spotkaniu obu ekip przy Łazienkowskiej. Feio potwierdził wówczas, że co prawda wiele się od Papszuna w okresie bytności w jego sztabie (styczeń 2020-lipiec 2022) nauczył, ale owa „nauka” działała i w drugą stronę.

- Trener Feio jest wybitnym nauczycielem wszystkich chyba szkoleniowców i wszystkich Polaków – Marek Papszun uśmiechnął się szeroko, odpowiadając na ów cytat portugalskiego trenera. I kontynuował ową przekorną myśl. - Słyszę, że zdobywał jakieś trofea; myślę, że to głównie jego zasługa – dopowiedział. We wspomnianym okresie Raków dwukrotnie sięgał po wicemistrzostwo kraju i dwukrotnie zdobywał Puchar Polski…

Początek meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Rakowem a Legią Warszawa w niedzielę o godz. 17.30 w Częstochowie. Transmisja w TVP Sport, Canal+ Premium i Canal+ Sport 3.

Marek Papszun o pracy w Rakowie Częstochowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Lech Poznań Legia Warszawa Raków Częstochowa Trudno przewidzieć