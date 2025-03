Goncalo Feio wskazał, co było kluczem do wygranej z Molde. Trener Legii wspomniał o Atletico, o co chodzi?

Artur Jędrzejczyk pokazał, że jest częścią drużyny...

Doświadczony obrońca jest legendą Legii, ma szansę wyśrubować rekord pod względem występów w stołecznym zespole. - Muszę powiedzieć, że ta taśma produkcyjna już nie działa, bo takich ludzi nie produkują - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Kolejny występ w tej długiej i świetniej karierze naszego kapitana, który udowodnił, że nie jest tutaj tylko historią, ale jest teraźniejszością. Wywiązał się fenomenalnie ze wszystkiego, co miał robić. Chciałem podkreślić, że całe nasze grono kapitanów było na boisku. To nie jest sytuacja, która tak często się zdarza. Jednym z nich był Jędza, który przewodził nami swoim doświadczeniem, pewnością siebie, wygranymi pojedynkami. Mogło się wydawać, że przy szybkości Fredrika Gulbrandsena , możemy mieć problem za plecami, ale to jak asekurowali się stoperzy, jak czytali grę, to był świetny mecz z ich strony. Jędza jeszcze raz pokazał, że jest częścią drużyny nie tylko dlatego, jaką ma za sobą historię, ale dlatego, że po prostu może pomóc również na arenie europejskiej. Dlatego - nie chcę tutaj wychodzić przed szereg, bo to nie jest do końca moja rola - ale pewnie znowu przedłuży umowę i zostanie na kolejne sezony - zdradził.

Artur Jędrzejczyk zawsze jest w gotowości

W drugiej połowie Jędrzejczyk został zmieniony. Miał już na koncie żółtą kartkę. Po raz drugi został upomniany już na koniec spotkania, gdy doszło so awantury po faulu jednego z zawodników Molde. Wtedy sędzia pokazał mu drugą żółtą kartkę. W tym spotkaniu upomniany został również Jan Ziółkowski. Oznacza to, ze wspomniany duet nie zagra w meczu z Chelsea w ćwierćfinale Ligi Konferencji. - Nie widzicie na co dzień, jak pracuje - opowiadał trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Ale czy gra regularnie i niezależnie ile czasu nie zagra, zawsze jest w gotowości. Zawsze trenuje fenomenalnie, czy go coś boli, czy nie, to on zawsze jest dostępny. Potem życie wynagradza mu to takimi meczami, bo jest zawsze w gotowości. To wielki przykład: pracowitości i stabilności. To kolejny piłkarz, któremu jestem wdzięczny za jego gotowość i poziom, który prezentował. Jego zmiana nie była spowodowana tym, że Jędza nie mógł więcej. Oprócz tego, że trochę dokuczał mu ból w kolanie, choć tam nic się nie może zepsuć. Miał żółtą kartkę i nie chciałem dopuścić, żeby doszło do takiej sytuacji, że dostajemy czerwoną i musimy grać w osłabieniu. Ziółkowski jest piłkarzem, któremu ufam. Sytuacja ze środkowymi obrońcami nie była łatwa, bo Sergio Barcia z urazem. Radovan Pankov walczył, jak mógł z urazem i Ziółek z dolegliwościami. Nie był na 100 procent. W momencie, gdy widziałem, że ma pewne ograniczenia, to w czasie dogrywki patrzyłem mu w oczy i zapytałem go: dasz radę? Bez wątpliwości patrząc mi w oczy powiedział: tak trenerze, dam radę. Wszedł i pomagał. Tak drużyny mogą osiągnąć rzeczy, kiedy piłkarze są gotowi na poświęcenia. I tak było. Dlatego byliśmy wstanie to osiągnąć – podkreślił szkoleniowiec warszawskiego klubu.

