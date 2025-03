Wielka awantura na Pogoń – Cracovia. Interweniowała policja i... Kamil Grosicki. Zrobiło się groźnie [WIDEO]

Komplementował go Lukas Podolski, rozmawiał z nim w styczniu Michał Probierz. Teraz piłkarza Górnika dopadł koszmarny pech, może stracić życiową imprezę

Pogoń – Cracovia: Wielka awantura kibiców. Interweniowała policja i Grosicki

Wielkie zamieszanie wokół Pogoni Szczecin trwało w ostatnim czasie. W końcu poinformowano jednak o przejęciu drużyny przez nowego właściciela. W piątek odbył się pierwszy mecz pod rządami nowego zespołu. I od razu doszło do bardzo gorących scen na stadionie w Szczecinie. Gospodarze szybko stracili dwie bramki, co przypadło kibicom Cracovii do gustu. Sytuacja nie spodobała się z kolei kibicom Pogoni.

Fani „Portowców” szybko ruszyli w stronę fanów Cracovii i niewiele zabrakło, a na stadionie doszłoby do poważnej konfrontacji. Mecz został tymczasowo przerwany i niewykluczone było, że Pogoń przegrałaby walkowerem, gdyby sędzia zadecydował o tym, że nie ma możliwości bezpiecznego rozegrania meczu.

Szybko w kierunku awantury powędrował kapitan Pogoni Kamil Grosicki. Na trybunach pojawiła się także policja. Sytuacja szybko się uspokoiła, a mecz można było kontynuować.

Pogoń Szczecin – Cracovia: Wielki powrót Portowców

Spotkanie rozpoczęło się fenomenalnie dla Cracovii za sprawą Benjamina Kallmana, który zdobył dwa gole w jedenaście minut. Pogoń wróciła do gry na początku pierwszej odsłony. Do przerwy było już 2:2 po bramkach Otara Kakabadze (gol samobójczy) i Fredrika Ulvestada.

W drugiej połowie wynik spotkania ustalili Eftimis Kuluris i Virgil Ghita (gol samobójczy).