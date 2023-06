Hurkacz - Struff RELACJA NA ŻYWO. Świetny początek Hurkacza! Błyskawiczne przełamanie w pierwszym secie [WYNIK LIVE]

Iga Świątek znów przed Lewandowskimi. Zrobiła to kolejny raz! Wielkie wyróżnienie dla polskiej tenisistki

Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff 5:2, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 5:2 Gem Hurkacz! Wrocławianin zamknął gema siódmym asem i jest o krok od zwycięstwa w pierwszym secie! 30-0. Hurkacz ma już na koncie 6 asów! 4:2 Gem Struff. Niemiec ocknął się po słabym pierwszym gemie serwisowym i ponownie wygrał gema przy własnym podaniu do 15. 15-30. Piękny return Hurkacza po ciasnym skosie i Struff nie zdołał odegrać forhendem w biegu w kort. 4:1 Gem Hurkacz! Polak od początku turnieju imponuje serwisem i dziś to udowadnia. Pewnie utrzymał podanie do 15! 3:1 Gem Struff. Niemiec znacznie lepiej serwował i tym razem pewnie utrzymał podanie, wygrywając do 15. 3:0 Gem Hurkacz! Polak potwierdził przewagę przełamania w czym pomogły mu dwa świetne serwisy w kluczowym momencie. Jeden z nich pofrunął z prędkością 222 km/h! 40-40. Ważny moment przy serwisie Hurkacza. 2:0 Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE! Kapitalny początek "Hubiego"! Struff obronił tylko jednego break pointa, ale w kolejnej akcji popełnił podwójny błąd serwisowy. Hurkacz po winnerze Struffa "rozjechał się" na trawie i potrzebował chwili przed powrotem do gry. 40-15. 40-0! Hurkacz już ma trzy break pointy po dobrych returnach! 1:0 Gem Hurkacz! Dobry gem serwisowy Polaka na otwarcie meczu wygrany do 30. Już w pierwszej akcji zaprosił rywala pod siatkę, a później imponował pierwszym serwisem. 0:0 Zaczynamy mecz! Tenisiści są już na rozgrzewce! Hurkacz rozpocznie mecz od serwisu. Start meczu przesunięto o 10 minut na godzinę 15:40. Witamy w relacji na żywo z półfinału turnieju ATP w Stuttgarcie. Hubert Hurkacz zagra z Janem-Lennardem Struffem. Początek meczu zaplanowano na 15:30!

Hubert Hurkacz po nie najlepszym występie w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros rozpoczął sezon na trawie. Pierwszą imprezą na tej nawierzchni, w której wziął udział, jest turniej ATP 250 w Stuttgarcie. Najlepszy polski tenisista pokonał już w Niemczech Yosuke Watanukiego (4:6, 7:6, 7:6) i Christophera O'Connella (6:4, 6:4). W półfinale czeka go trudniejsze wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki stanie reprezentant gospodarzy zajmujący w rankingu ATP 24. miejsce - Jan-Lennard Struff. Niemiec w drodze do 1/2 finału pokonał w Stuttgarcie Zhizhen Zhanga (6:1, 6:4), Tommy'ego Paula (7:6, 7:6) i Richarda Gasqueta (6:4, 7:5). W finale na zwycięzcę tego meczu czeka już Frances Tiafoe, który we wcześniejszym sobotnim meczu pokonał Martona Fucsovicsa (6:3, 7:6). Początek meczu Hurkacz - Struff już o 15:30!