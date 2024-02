Hurkacz - Struff TV TRANSMISJA NA ŻYWO. ATP Dubaj Hurkacz - Struff STREAM LIVE ONLINE mecz Hurkacz - Struff dzisiaj 26.02 GDZIE OGLĄDAĆ

Urszula Radwańska odsłoniła nogi do samego nieba! Ponętne zdjęcie tenisistki trafiło do sieci

Hurkacz - Struff TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Hurkacz - Struff ATP Dubaj

Hubert Hurkacz ma za sobą solidny początek sezonu - ćwierćfinał Australian Open, zwycięstwo Polski w Pucharze Davisa, a także półfinał w Marsylii. Nieco gorzej poszło mu w ostatnim turnieju w Rotterdamie, gdzie odpadł już w drugiej rundzie. Wrocławianin zameldował się jednak na dobre na najlepszym w karierze 8. miejscu w rankingu ATP i po krótkiej przerwie wraca do rywalizacji w Dubaju. W prestiżowym turnieju ATP 500 jest rozstawiony z "3", ale zaczyna już od pierwszej rundy. W niej trafił na doświadczonego Jana-Lennarda Strufa, czyli obecnie 25. tenisistę świata. Będzie to ich czwarte spotkanie w historii, a bilans dotychczasowych meczów przemawia na korzyść Niemca. Ostatnio lepszy był jednak Hurkacz.

Hubi is here with a message to the fans ahead of his match today! 🫶#DDFTennis @atptour @HubertHurkacz pic.twitter.com/oTSP7t2L6I— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 26, 2024

Hurkacz - Struff STREAM LIVE ONLINE. ATP Dubaj: Hurkacz - Struff na żywo w Internecie dzisiaj 26.02

Hurkacz i Struff po raz pierwszy zmierzyli się w 2016 roku, gdy "Hubi" dopiero poznawał seniorski tenis. W ramach Pucharu Davisa Niemiec nie dał szans Polakowi i wygrał 7:6, 6:4, 6:1. Dwa kolejne starcia to już zupełnie inna historia. Miały one miejsce w zeszłym roku, kiedy to Hurkacz był wyżej klasyfikowanym tenisistą i faworytem. W czerwcu w półfinale turnieju w Stuttgarcie lepszy ponownie był jednak Struff (3:6, 6:3, 6:3), a ósmy obecnie tenisista świata wygrał z nim wreszcie dopiero w październiku w Bazylei (6:1, 6:4). Kilka miesięcy później pierwsza rakieta Polski ponownie zmierzy się z doświadczonym Niemcem w meczu o awans do 1/8 finału turnieju w Dubaju.

Mecz Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff odbędzie się w poniedziałek, 26 lutego, nie przed godziną 17:30. Tenisiści wyjdą na kort po zakończeniu wcześniejszego meczu Rublow - Zhang. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport News. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go.