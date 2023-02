Hurkacz - Szewczenko RELACJA NA ŻYWO. ATP Dubaj Hurkacz mecz dzisiaj 28.02 WYNIK LIVE ONLINE Hurkacz - Shevchenko na żywo w INTERNECIE

Hubert Hurkacz - Aleksander Szewczenko -:-, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - Aleksander Szewczenko Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Aleksander Szewczenko! Najlepszy polski tenisista rozpocznie w ten sposób turniej ATP 500 w Dubaju. Początek spotkania ok. godziny 18:00.

Jeszcze w niedzielę Hurkacz świętował pierwszy triumf w tym sezonie w Marsylii, a już kilkadziesiąt godzin później wylądował w Dubaju, gdzie rozpoczął się jeszcze bardziej prestiżowy turniej ATP 500. Wszystko wskazywało na to, że Polak już w pierwszej rundzie zmierzy się z Andym Murrayem, ale Brytyjczyk po finale zeszłotygodniowej imprezy w Dosze wycofał się z kolejnych zawodów na Bliskim Wschodzie. Wobec tego jego miejsce zajął jeden z lucky loserów, którym okazał się Aleksander Szewczenko. Tenisista pochodzący z Rosji skreczował w finale kwalifikacji przeciwko swojemu rodakowi przy stanie 3:6, 0:2, ale los się do niego uśmiechnął i we wtorek 22-latek zagra w głównej drabince turnieju w Dubaju. Zdecydowanym faworytem jest oczywiście Polak, jednak tak nagła zmiana strefy czasowej i klimatu może odbić się na jego grze. Oby tak nie było! Początek meczu Hurkacz - Szewczenko ok. godziny 18:00.