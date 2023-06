Iga na trawiastych kortach śmiga! Polka z kolejnym zwycięstwem w Bad Homburg?

Kursy TOTALbet: Iga Świątek – Anna Blinkova

Wspominaliśmy już, że dla Igi Świątek turniej w niemieckim Bad Homburg stanowi próbę generalną przed zbliżającym się wielkimi krokami Wimbledonem. Trzeba przyznać, że początki na trawiastych kortach nie były dla Polki łatwe. Liderka światowego rankingu w pierwszej rundzie mierzyła się z doświadczoną Niemką Tatjaną Marią, specjalistką od gry na tej nawierzchni. Pomimo wyrównanej walki, pierwszy set padł łupem rywalki. To najwyraźniej podziałało na urodzoną w Warszawie zawodniczkę niezwykle mobilizująco, dwie kolejne partie pewnie padły bowiem jej łupem, gwarantując tym samym awans do 1/8 finału. Tam czekał na nią pojedynek z Jil Belen Teichmann, która nie postawiła liderce światowego rankingu większego oporu. W obu partiach Szwajcarka dwukrotnie dawała się przełamać Polce, sama natomiast ani razu w całym meczu nie potrafiła przełamać rywalki. Skutek? Stosunkowo łatwa wygrana Igi Świątek (6:3, 6:1). „Maszyna z Raszyna” z pewnością może czuć satysfakcję z awansu do ćwierćfinału, tak naprawdę nie ma jednak czasu, aby zbyt długo rozmyślać o zakończonym spotkaniu. Już w czwartkowe popołudnie czeka ją bowiem mecz ćwierćfinałowy, w którym jej przeciwniczką będzie Rosjanka Anna Blinkova. Eksperci z TOTALbet nie mają natomiast większych wątpliwości, że i w tym przypadku 22-latka nie powinna mieć większych problemów z awansem do kolejnej rundy. Za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo Igi Świątek legalny polski bukmacher płaci 1.10 zł, w przypadku triumfu rywalki stawka jest z kolei aż sześciokrotnie wyższa!

Anna Blinkova – pomimo blisko 25 wiosen na karku – nie może jednak pochwalić się sukcesami choćby zbliżonymi do Igi Świątek. Urodzona w Moskwie zawodniczka zajmuje obecnie 39. miejsce w rankingu WTA i jest to najwyższa lokata, którą zajmowała w profesjonalnej karierze. Rosjanka, której szkoleniowcem jest były słowacki tenisista Ivo Klec, ma na swoim koncie jeden wygrany turniej. Miało to miejsce w październiku ubiegłego roku, gdy udało jej się zwyciężyć w zawodach rozgrywanych w rumuńskiej miejscowości Cluj-Napoca. Patrząc z kolei na historię występów Blinkovej w turniejach Wielkiego Szlema, trudno doszukiwać się realnego zagrożenia dla Igi. Największym osiągnięciem 24-latki jest bowiem dojście do trzeciej rundy podczas French Open. W Australian Open i Wimbledonie jej najlepszym wynikiem była druga runda, podczas US Open przeszkodą nie do przebrnięcia były natomiast już spotkania pierwszej rundy. Najbliższej rywalce polskiej tenisistki trzeba jednak oddać, że na kortach w Bad Homburg prezentuje się całkiem obiecująco. W pierwszej rundzie, po emocjonującym meczu udało jej się pokonać doświadczoną Sabine Lisicki (3:6, 6:1, 7:5), w drugiej natomiast w starciu z nią większych szans nie miała Leylah Fernandez z Kanady, która uległa Rosjance 5:7, 2:6. Teraz 39. zawodniczkę światowego rankingu czeka piekielnie trudne zadanie, w pojedynku z rozstawioną z nr 1 Igą Świątek mało kto daje jej bowiem szanse na zwycięstwo. Do tego grona należą także bukmacherzy z TOTALbet, którzy kurs na triumf Blinkovej „wycenili” sześciokrotnie wyżej, niż ma to miejsce w przypadku Polki.

Wybrane kursy TOTALbet

Zwycięzca:

Iga Świątek – 1.10 Anna Blinkova – 6.60

Dokładny wynik:

Świątek 2:0 – 1.31 Świątek 2:1 – 4.25

Blinkova 2:0 – 13.00 Blinkova 2:1 – 14.00

Iga Świątek wygra seta:

tak – 1.03 nie – 8.50

Anna Blinkova wygra seta:

tak – 2.89 nie – 1.35

Liczba setów w meczu:

2 – 1.25 3 – 3.47

