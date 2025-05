Iga Świątek nie popsuła sobie urodzin! Zwycięstwo i awans do 4. rundy Roland Garros

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Roland Garros po zwycięstwie 6:2, 7:55 nad Jaqueline Cristian. Nasza gwiazda jest zatem już na półmetku drogi do wielkiego finału. Forma Polki po ostatnich niepowodzeniach była sporą niewiadomą i ważne, że udało się wygrać trzy pierwsze mecze. Słynny Mats Wilander przed startem paryskiego turnieju podkreślał, że właśnie początek rywalizacji będzie bardzo ważny dla broniącej tytułu Igi Świątek. - Dla mnie kluczowe będą pierwsze trzy mecze Igi w turnieju. Oczywiście musi je wygrać i niezależnie od tego, jak przejdzie przez te mecze, jeśli dotrze do drugiego tygodnia turnieju, myślę, że będzie bardzo blisko powrotu do swojej dawnej formy, dzięki temu właśnie, że będzie grała w Paryżu, a to dla niej wyjątkowe miejsce - powiedział "Super Expressowi" Mats Wilander, były lider rankingu ATP.

Iga Świątek walczy o czwarty z rzędu triumf w Roland Garros, co nie udało się żadnej tenisistce przez ponad 100 lat. Jako ostatnia dokonała tej sztuki legendarna Francuzka Suzanne Lenglen, w latach 1920-23. Jednak ostatnie występy Igi Świątek nie były dobre. Z turnieju w Rzymie odpadła już po drugim meczu i bolesnej porażce 1:6, 5:7 z Danielle Collins. W rankingu spadła na 5. miejsce i z takim numerem jest rozstawiona w Paryżu.

Iga Świątek po raz pierwszy zagrała z Rumunką Jaqueline Cristian, która w rankingu zajmuje 60. miejsce i nigdy wcześniej nie doszła tak daleko na paryskiej mączce. W pierwszym secie Polka szybko przełamała serwis Rumunki i łatwo zbudowała przewagę 3:0, a potem kontrolowała przebieg rywalizacji. W drugim secie Cristian zagrała dużo odważniej i z dużą swobodą. Mecz się wyrównał, a Świątek kilka razy była w opałach, broniąc pod presją breakpointów. Gorzej też serwowała (procent trafianego pierwszego podania na poziomie 50 proc.) i w jej grę wkradła się nerwowość. W końcówce czterokrotna mistrzyni Roland Garros w końcu przełamała podanie rywalki i przypieczętowała zwycięstwo.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie Roland Garros?

Iga Świątek rywalkę w 4. rundzie Roland Garros pozna po meczu Jelena Ostapenko - Jelena Rybakina. Łotyszka i Kazaszka miały pojawić się na tym samym korcie co Polka (Suzanne Lenglen) zaraz po zakończeniu jej meczu z Jaqueline Cristian. Z Ostapenko Świątek ma bilans 0-6,a dwóch z tych porażek doznała w tym sezonie - w Dausze i Stuttgarcie. Bilans Polki z Kazaszką to 4-4. Dwa ostatnie mecze wygrała Iga - w tym sezonie w United Cup i Dausze.

Kiedy Iga Świątek gra następny mecz w 4. rundzie Roland Garros?

Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie Roland Garros zagra w niedzielę 1 czerwca. Czekamy na plan gier i godzinę meczu (poznamy ją w sobotę). Transmisje TV z Roland Garros na Eurosporcie 1 i 2 oraz online na platformie streamingowej MAX.

