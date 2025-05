i Autor: PHOTO, Associated Press Aryna Sabalenka

Poważna decyzja!

Te informacje w sprawie Aryny Sabalenki spadły jak grom z jasnego nieba! Białorusinka wprost o zawieszeniu kariery. Ważny powód

Aryna Sabalenka jest jedną z faworytek do zwycięstwa we French Open. Liderka światowego rankingu bez najmniejszego problemu awansowała do trzeciej rundy na paryskich kortach. Białorusinka w rozmowie z magazynem "Self" rzuciła dość szokujące w sprawie swojej kariery, a przede wszystkim wspomniała o jej zawieszeniu, co mogło mocno zdziwić wszystkich fanów 27-latki. Sabalenka przedstawiła naprawdę ważny powód.