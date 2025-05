Iga Świątek - Jelena Rybakina Kiedy mecz? O której godzinie 4. runda Roland Garros?

Iga Świątek nie popsuła sobie urodzin! Zwycięstwo i awans do 4. rundy Roland Garros

Iga Świątek poznała rywalkę w 4. rundzie Roland Garros! To z tą Jeleną zagra!

Iga Świątek i Jelena Rybakina w 4. rundzie Roland Garros zagrają ze sobą już po raz dziewiąty i to licząc tylko seniorskie występy. Bilans tej rywalizacji to 4-4. Długonoga tenisistki z Moskwy długo była prawdziwą zmorą naszej tenisistki. W 2023 roku pokonała Polkę trzy razy. Iga Świątek najpierw uległa reprezentantce Kazachstanu 4:6, 4:6 w 4. rundzie Australian Open, a potem 2:6, 2:6 w półfinale Indian Wells. Na koniec był dramatyczny mecz w Rzymie, rozgrywany w deszczu i bardzo późno wieczorem. Polka przy stanie 6:2, 6:7, 2:2 skreczowała z powodu kontuzji. W poprzednim sezonie Świątek pokonała Rybakinę 7:6, 6:2 w finale turnieju WTA w Dausze, ale uległa jej 3:6, 6:4, 3:6 na mączce w Stuttgarcie. A na otwarcie tego sezonu Iga ograła Jeleną po świetnym meczu w United Cup. Wygrała 7:6, 6:4. Polka górą była również w tym roku w Dausze, pokonując Kazaszkę 6:2, 7:5. Co ciekawe, Świątek nigdy nie pokonała Rybakiny na mączce. Zmierzyły się na niej dwa razy - w Stuttgarcie i Rzymie. Oba te pojedynki wygrała Jelena.

Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Jak na słuszny wzrost, dobrze się porusza. Kiedy jest w formie, imponuje też mocną psychiką, grając dobrze w kluczowych momentach i nie dając się ponieść emocjom. Największy sukces tenisistki pochodzącej z Rosji to oczywiście spektakularny triumf w Wimbledonie 2022.

O Jelenie Rybakinie dużo się ostatnio mówi w kontekście jej toksycznej relacji z trenerem Stefano Vukovem, który jest oskarżany o maltretowanie psychiczne tenisistki. WTA Tour po przeprowadzonym dochodzeniu podtrzymał jego zawieszenie. Rybakina broni Vukova i zdradziła, że wciąż trenują razem między turniejami. Kazaszka w tym sezonie wpadła w wyraźny dołek formy i mówiło się, że powodem gorszej formy była właśnie ta toksyczna relacja. Wypadła z Top-10 (obecnie nr 11), ale ostatnio prezentowała się wyraźnie lepiej. Przed Roland Garros wygrała turniej WTA 500 w Strasburgu.

Iga Świątek - Jelena Rybakina Kiedy mecz w 4. rundzie Roland Garros?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w 4. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w niedzielę 1 czerwca 2025. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz na platformie streamingowej MAX.

