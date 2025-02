i Autor: AP Photo Iga Świątek

Świątek i Andriejewa

Iga Świątek bohaterką rosyjskich mediów! Uchwycili jedno zdjęcie i się rozpisują

Iga Świątek przygotowuje się do występu w turnieju WTA 1000 w Katarze. Polka najprawdopodobniej zaprezentuje się we wtorek, a jej rywalką będzie albo Maria Sakkari albo kwalifikantka Elena Gabriela Ruse. Świątek już od kilku dni trenuje w Dosze, ćwiczyła m.in. z Rosjanką Mirrą Andriejewą. To wywołało ekstazę w rosyjskich mediach.