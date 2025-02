WTA Doha Losowanie RELACJA NA ŻYWO Z kim gra Iga Świątek DRABINKA

Hubert Hurkacz z awansem do ćwierćfinału w Rotterdamie! Klątwa przełamana. Jiri Lehecka musiał się poddać

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 Doha

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 Doha, w którym triumfowała w latach 2022, 2023 i 2024. Teraz ma szansę wygrać te zawody czwarty raz z rzędu. Łatwo jednak nie będzie, bo w Dausze wystąpią największe gwiazdy, razem z Coco Gauff i Aryną Sabalenką, która w poprzednich dwóch edycjach rezygnowała z gry w tym turnieju, odpoczywając po zwycięstwie w Australian Open. Przewaga w rankingu WTA Sabalenki nad Świątek stopniała z 1536 do zaledwie 186 pkt. Polka traci zatem do Białorusinki bardzo niewiele, ale ciężko jej będzie w najbliższym czasie wrócić na tenisowy tron, który zajmowała przez 125 tygodni. To dlatego, że rok temu Sabalenka w lutym i marcu grała mało i słabo, a Polka świętowała sukcesy takie jak trzeci z rzędu triumf w Katarze (1000 pkt) czy zwycięstwo w Indian Wells (1000 pkt). W sumie w tych dwóch miesiącach Iga zdobyła w 2024 r. aż 2510 pkt i tyle będzie teraz bronić. Dorobek Sabalenki w tym czasie? Zaledwie 195 pkt!

WTA Doha LOSOWANIE RELACJA NA ŻYWO

W tej edycji turnieju WTA Doha obsada będzie bardzo mocna. Poza najwyżej rozstawioną Aryną Sabalenką i broniącą tytułu Igą Świątek pojawią się niemal wszystkie najmocniejsze tenisistki w stawce. Z Top-10 zabraknie jedynie Madison Keys. Amerykańska mistrzyni Australian Open odpoczywa po triumfie w Melbourne, lecząc kontuzję.

Dużo mówi się o tym, jak Iga Świątek dominuje na kortach ziemnych, a w Katarze Polka zmiatała z kortu rywalki w nie mniej imponującym stylu. W 11 ostatnich meczach w Dausze nie straciła ani jednego seta, przegrywając w nich zaledwie 41 gemów (średnio 3,7 na mecz). Najbardziej zacięty bój stoczyła w ubiegłorocznym finale, pokonując 7:6, 6:2 Jelenę Rybakinę, swoją wielką rywalkę.

Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne, a kozioł piłki dość wysoki, co pasuje Świątek. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zawsze zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Jeżeli znów zgarnie złotego sokoła, będzie pierwszą tenisistką od 14 lat z czterema kolejnymi triumfami w tym samym turnieju (ostatnio K. Woźniacka w New Haven w latach 2008-2011).

WTA Doha Z kim gra Iga Świątek pierwszy mecz?

Losowanie drabinki WTA Doha 2025 zaplanowano na piątek 7 lutego. Początek ceremonii losowania o godzinie 12 polskiego czasu. Iga Światek występ w Dausze zacznie od 2. rundy.