Iga Świątek - Jelena Rybakina Relacja NA ŻYWO Finał WTA Doha Świątek - Rybakina WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Iga Świątek walczy z Jeleną Rybakiną w finale turnieju WTA Doha, w którym broni tytułu. Reprezentantka Kazachstanu w półfinale pokonała 6:2, 6:4 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. - To wielkie wyzwanie. Ona jest wspaniałą zawodniczką - mówi o Rybakinie Iga Świątek, która do finału awansowała bez gry, bo Karolina Pliskova oddała mecz walkowerem (kontuzja pleców). Polska liderka rankingu triumfowała w Dausze w latach 2022 i 2023. Teraz ma szansę po raz pierwszy w karierze skompletować hat-tricka, wygrywając te same zawody w trzech kolejnych edycjach.

Finał Świątek - Rybakina Relacja NA ŻYWO WYNIK Finał WTA Doha LIVE

Iga Świątek i Jelena Rybakina w finale turnieju WTA w Dausze grają ze sobą po raz czwarty w seniorskim tourze. Bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Rybakiny, która w poprzednim sezonie pokonała Polkę trzy razy. Iga Świątek najpierw uległa reprezentantce Kazachstanu 4:6, 4:6 w 4. rundzie Australian Open, a potem 2:6, 2:6 w półfinale Indian Wells. Na koniec był dramatyczny mecz w Rzymie, rozgrywany w deszczu i bardzo późno wieczorem. Polka przy stanie 6:2, 6:7, 2:2 skreczowała z powodu kontuzji. Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej i długonogiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Na korcie imponuje spokojem, a najlepiej gra w kluczowych momentach.

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w finale turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w sobotę 17 lutego. Początek finału Świątek - Rybakina o godzinie 16 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału Świątek - Rybakina w WTA Doha.