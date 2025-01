Kiedy finał United Cup Polska - USA O której godzinie gra Iga Świątek z Coco Gauff?

Iga Świątek kontra Coco Gauff w finale United Cup! Polska zagra z reprezentacją USA drugi rok z rzędu. Awansowali do niego po zwycięstwie 3=0 nad reprezentacją Kazachstanu. Hubert Hurkacz pokonał 6:3, 6:2 Aleksandra Szewczenkę, a zaraz potem Iga Świątek przypieczętowała awans Polaków, ogrywając po kosmicznym meczu 7:6, 6:4 Jelenę Rybakinę. - To było moje pierwsze zwycięstwo nad nią na szybkim korcie, więc wiele dla mnie znaczy - powiedziała Iga.

Kiedy gra Iga Świątek z Coco Gauff w finale United Cup?

Rywali nasi tenisiści poznali po drugim półfinale, w którym reprezentacja USA wygrała 2-0 z Czechami. Faworytem byli Amerykanie, w których zespole grają w singlu Coco Gauff i Taylor Fritz. Czesi po porażce z Polakami (1-2) wyszli z grupy na drugim miejscu, a potem ograli Włochów, ale nie dali rady USA. Coco Gauff ograła 6:1, 6:4 Muchovą, a Machac w meczu z Fritzem nie wykorzystał piłek meczowych, po czym poddał spotkanie z powodu skurczy.

Dla Igi Świątek meczu z USA to okazja do rewanżu z Coco Gauff, w którą niedawno przegrała w WTA Finals w Rijadzie (3:6, 4:6). Bilans tej rywalizacji to jednak wciąż aż 11-2 dla Polki. Trzeba jednak przyznać, że Amerykanka w United Cup prezentuje się znakomicie. Widać, że jest w bardzo wysokiej formie, a triumf w WTA Finals 2024 dodał jej dużo pewności siebie. - Coco jest teraz na takim etapie, że z każdym miesiącem się rozwija. Dlatego to będzie fajne wyzwanie - powiedziała Iga Świąte.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz rok temu byli dosłownie o włos od wygrania tego turnieju. W dramatycznym finale zmierzyli się z Niemcami. Iga Świątek rozbiła (6:3, 6:0) Andżelikę Kerber, a Hubi Hurkacz miał dwie piłki meczowe w pojedynku z Alexandrem Zverevem. Przy jednej z nich po zagraniu Niemca piłka zawadziła o boczną linię. Zverev odrobił straty, pokonał Hurkacza (6:7, 7:6, 6:4), a potem Polacy ulegli Niemcom w mikście (4:6, 7:5, 4-10).

Finał United Cup Polska - USA zostanie rozegrany w niedzielę 5 stycznia 2025. Początek finału o godzinie 7.30 polskiego czasu. Transmisja TV na Polsacie i Polsacie Sport 1.