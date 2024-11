Nie do wiary, co kibice krzyczeli podczas meczu Igi Świątek. Szczegóły ujawnił ambasador RP w Arabii Saudyjskiej

Na żywo Iga Świątek - Coco Gauff 15-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 15-15 Znów zerwany forhend Igi, duży aut, nie miała kontroli 15-0 Coco błysnęła szybkością, ale Iga popisała się pewnym bekhendem 2:2 Gem Gauff. Mamy już remis. Amerykanka obroniła podanie. Na koniec jej dobry serwis, na zewnątrz i z dużą rotacją 30-40 Świetny bekhend Amerykanki. Polka ułatwiła jej zadanie, zagrała nieco za krótko 30-30 Po głębokim uderzeniu Igi Coco odegrała daleko w aut 15-30 Teraz błąd Polki, forhend w siatkę 15-15 As serwisowy Coco 15-0 Błąd Coco, forhend w siatkę 2:1 Gem Świątek. JAZDA! Ale gem, zacięta walka. Polka broniła breakpointów, ale w ważnych momentach grała świetnie. W ostatniej akcji popisała się mocnym forhendem Pewny smecz Igi po koźle. Wcześniej był świetny serwis. Ma przewagę nasza gwiazda Równowaga. Duży aut po forhendzie Świątek Jazda! As serwisowy Igi! Ma przewagę Równowaga. Precyzyjny forhend Igi, trafiła w linię. Coco odegrała w aut Iga broni breakpointa. Amerykanka zepchnęła ją do obrony i doczekała się błędu Polki Równowaga. Iga miała inicjatywę, ale Coco świetnie się broniła. W końcu Polka zagrała w aut Precyzyjny forhend Igi, ma przewagę w gemie Równowaga. Po drugim serwisie Igi Coco returnowała w siatkę Iga znów broni breakpointa. Wymuszony błąd Polki 40-40 Kapitalna gra teraz Igi. Przegoniła Coco po korcie i zagrała spokojnie z forhendu w otwartą część kortu 30-40 Niecelny bekhend Polki, nieczyste uderzenie. Iga broni breakpointa 30-30 Bitwa na forhendy. Teraz pierwsza pomyliła się Coco 15-30 Mocny serwis Świątek na ciało Gauff, skuteczny 0-30 Niewymuszony błąd Igi, forhend w siatkę 0-15 Iga zagrała w siatkę po dobrym returnie Coco 1:1 Gem Gauff. Amerykanka musiała o niego walczyć na przewagi, ale szybko opanowała sytuację. Na koniec szybka wymiana, pierwsza pomyliła się Polka, autowy forhend Świetny serwis Coco, ma przewagę 40-40 Dobry return Polki, Amerykanka odegrała w aut 30-40 Podwójny błąd serwisowy Gauff 15-40 Bardzo niecelny return Polki, Amerykanka mocno zaserwowała 15-30 Niecelny forhend Coco, w korytarz deblowy 0-30 Autowy return Świątek 0-15 Długa wymiana, szybka i intensywna. Pierwsza teraz pomyliła się Polka, zagrała w siatkę 1:0 Gem Świątek. Polka obroniła podanie. Za nami już kilka ciekawych wywiad. Polka była solidniejsza. Na koniec błąd Gauff 40-30 Świetny return Coco 40-15 Polka trafiła z bekhendu w końcową linię. Amerykanka odegrała w siatkę 30-15 Iga zagrała w siatkę po głębokim uderzeniu Gauff 30-0 Długa wymiana, bardzo ciekawa. Iga popracowała w defensywie i doczekała się błędu Coco 15-0 Błąd Coco, niecelny bekhend. Wcześniej dobra reakcja Igi na mocny return rywalki GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za 2 minuty początek spotkania Trwa już rozgrzewka Iga dzisiaj w białym stroju Iga Świątek i Coco Gauff właśnie pojawiły się na korcie Barbora Krejcikova pokonała dzisiaj 6:3, 6:3 Jessicę Pegulę. To oznacza, że jeżeli Iga Świątek wygra z Coco Gauff, będzie już pewna awansu z pierwszego miejsca. Jeśli przegra, Amerykanka będzie miała awans, a Iga powalczy o niego w ostatniej serii Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Coco Gauff w WTA Finals. Początek spotkania po godz. 16 (nie wcześniej), po zakończeniu meczu Barbora Krejcikova - Jessica Pegula

Iga Świątek i Coco Gauff występ w WTA Finals 2024 zaczęły od zwycięstw. Polka pokonała Barborę Krejcikovą 4:6, 7:5, 6:2. Zaczęła spotkanie bardzo nerwowo, popełniając dużo błędów, zwłaszcza ze strony forhendowej. Sprytna, doświadczona i bardzo solidna Krejcikova wykorzystywała to bardzo mądrze, prowokując kolejne pomyłki naszej gwiazdy. - Zrobiłam bardzo dużo błędów, piłki leciały w ogóle bez kontroli. To wszystko jest połączone ze sobą. Miałam dużo myśli w głowie, związanych z tym, co ostatnio działo się w Polsce - mówiła tajemniczo po meczu Iga w rozmowie z Canal+ Sport. - Wiedziałam, że to nie jest to, co powinnam czuć na korcie. Najważniejsze, że mimo tej długiej przerwy udało mi się w trakcie meczu skoncentrować na odpowiednich rzeczach. I nie myśleć o rzeczach, które mnie zabolały ostatnio. Walczyłam dalej, pamiętając, że gram dla siebie - dodała.

Coco Gauff na otwarcie rywalizacji w Rijadzie pokonała 6:3, 6:2 swoją rodaczkę Jessicę Pegulę. Potwierdziła wysoką formę, którą prezentowała w jesiennych turniejach w Chinach. Triumfowała w Pekinie, a w Wuhan doszła do półfinału. Iga Świątek i Coco Gauff grały ze sobą 12 razy, a bilans tej rywalizacji to 11-1 dla Polki, ale to może być dla naszej gwiazdy bardzo ciężkie spotkanie. - Za każdym razem, kiedy z nią gram, jest trudno. Ostatnio mierzyłyśmy się na mączce, więc oczywiście teraz będzie inaczej. Mam nadzieję, że wynik będzie inny niż dwa ostatnie - powiedziała Coco Gauff, która przegrała z Igą Świątek tegoroczne półfinały w Rzymie i Roland Garros. - Szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby ten kort dawał przewagę którejkolwiek z nas - analizowała Amerykanka.

Jeżeli Iga Świątek i Barbora Krejcikova wygrają swoje mecze, Polka będzie miała pewny nie tylko awans, ale i zwycięstwo w grupie pomarańczowej. W przypadku innych rozstrzygnięć, dopiero w trzeciej kolejce rozstrzygnie się, czy Iga Świątek awansuje do półfinału. Pewny awans z grupy fioletowej ma już Aryna Sabalenka, która wygrała dwa pierwsze mecze w grupie - z Qinwen Zheng i Jasmine Paolini. Jeżeli pokona również Jelenę Rybakinę, będzie pewna pozycji nr 1 w rankingu na koniec roku. Już dzisiaj może ją sobie zapewnić w przypadku porażki Igi Świątek z Coco Gauff.