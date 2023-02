Iga Świątek dokonała niemożliwego! Polka zwróciła się do legendy, wielka klasa

Iga Świątek jest już po pierwszym meczu w ramach turnieju WTA w Dubaju. Polka w dwóch setach rozprawiła się Leylah Fernandez, 21-latka jeszcze kilka dni temu rozgrywała finałowe spotkanie w Dosze, a rywalką jej była Jessica Pegula. Amerykanka nie była w stanie przeciwstawić się liderce światowego rankingu i przegrała po dwóch partiach (6:3, 6:0). Warto przypomnieć, że Raszynianka przez całe poprzednie zawody oprócz tego, że nie straciła ani jednego seta, to pobiła rekord legendarnej tenisistki - Chris Evert w ilości przegranych gemów. Amerykanka w 1981 roku podczas turnieju w Lugano w drodze po tytuł przegrała siedem gemów, natomiast Świątek miała ich po finałowym pojedynku o dwa mniej.

Świątek pobiła kolejny rekord! Polka zwróciła się do legendy po finałowym meczu

Świątek po pojedynku z Pegulą, zwróciła się do legendarnej tenisistki. - Cieszę się, że byłam tak skuteczna. I przepraszam, Chris. Miałam trochę łatwiejszą sytuację i zagrałam mniej meczów, ale nadal jestem dumna z tego, co osiągnęłam. To nie jest tak, że chciałam to osiągnąć, ale na pewno pokazuje, że wykorzystałam swoje szanse. Wszystkie szanse, które miałam podczas tego turnieju, aby wywrzeć presję na moich przeciwniczkach i je złamać - przekazała Polka, cytowana przez portal tennisuptodate.com.

21-latka w kolejnej rundzie turnieju WTA w Dubaju zmierzy się z Ludmiłą Samsonową, z którą mierzyła się w kwietniu 2022 roku podczas zawodów w Stuttgarcie, wówczas Raszynianka okazała się lepsza po trzech partiach. Spotkanie zaplanowane jest na środę ok. godziny 12.30-13.00 polskiego czasu.