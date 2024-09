i Autor: AP Iga Świątek dokonała wielkiej rzeczy! Historyczny wyczyn, ciężko będzie to pobić!

Brawo Iga!

Iga Świątek w poniedziałek rozpoczęła już 122. tydzień panowania w rankingu WTA. A to oznacza, że zostawiła za plecami Ashleigh Barty. Słynna Australijka, którą Polka ponad 2 lata temu zmieniła na prowadzeniu w notowaniu tenisistek, była numerem 1 w sumie również przez 121 tygodni. Iga Świątek tydzień temu zrównała się z nią na 7. miejscu w rankingu tenisowych legend jeżeli chodzi o czas spędzony na tronie, a teraz ją wyprzedziła. Przed nią jest już tylko sześć wielkich legend. Następna w kolejce do wyprzedzenia to legendarna Monica Seles, która prowadziła przez 178 tygodni.