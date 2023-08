i Autor: AP QUIZ: Kibicujesz Idze Świątek? Tylko najwięksi fani zgarną komplet punktów!

Wiesz dużo o Idze?

QUIZ: Kibicujesz Idze Świątek? Tylko najwięksi fani zgarną komplet punktów!

ch 10:37 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Iga Świątek prowadzi w rankingu tenisistek już od 70 tygodni, wygrywając kolejne wielkie turnieje. Teraz Polka powalczy w Ameryce Północnej, gdzie bronić będzie tytułu mistrzyni US Open. Czekając na kolejne występy Igi Świątek, przygotowaliśmy dla Was quiz, w którym możecie sprawdzić, jak dużo wiecie o najlepszej tenisistce na świecie. Tylko najlepsi zgarną komplet punktów. Jesteście gotowi? Zapraszamy do naszej zabawy!