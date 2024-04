Iga Świątek dopadła kolejną legendę! Szła jak po swoje, wielki wyczyn Polki

Iga Świątek trenuje jeszcze w Warszawie, przygotowując się do występu w barwach reprezentacji Polski w rozgrywkach BJK Cup. We wtorek liderka rankingu WTA poleci do Szwajcarii. Tam w dniach 12-13 kwietnia Polki zagrają ze Szwajcarkami mecz o awans do turnieju finałowego. – To co robi Iga, to coś niesamowitego i jestem pełen podziwu. W tak młodym wieku osiągnęła tak dużo, a jeszcze przed nią wiele lat. Wygląda na bardzo stabilną tenisistkę, która jeszcze długo utrzyma się na na topie i pobije mnóstwo rekordów. Mam nadzieję, że dołoży medal igrzysk olimpijskich wierzę, że tak się stanie – mówił Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski, prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej.

Iga Świątek właśnie rozpoczęła już 98. tydzień panowania w rankingu WTA. Dogoniła kolejną wielką gwiazdę - Lindsay Davenportw latach 1998-2005 w sumie była numerem 1 też przez 98 tygodni. Dłużej od Igi prowadziło już tylko 8 tenisistek. Następna do złapania jest Justin Henin - 117 tygodni na tronie. Rekordzistką na liście wszech czasów jest legendarna Niemka Steffi Graf, która prowadziła w rankingu w sumie przez 377 tygodni.

Najdłużej prowadziły w rankingu WTA

1. Steffi Graf - 377 tygodni

2. Martina Navratilova - 332

3. Serena Williams - 319

4. Chris Evert - 260

5. Martina Hingis - 209

6. Monica Seles - 178

7. Ashleigh Barty - 121

8. Justine Henin - 117

9. Lindsay Davenport - 98

9. IGA ŚWIĄTEK - 98

