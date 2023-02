Iga Świątek - Fernandez TV Transmisja NA ŻYWO WTA Dubaj Gdzie oglądać mecz Świątek - Fernandez STREAM ONLINE LIVE 21.02.2023 Na jakim programie Iga Świątek mecz dzisiaj Transmisja TV

Iga Świątek meczem z Kanadyjką Leylą Fernandez zaczyna dzisiaj walkę w turniej WTA Dubaju. Rywalka Polki to była finalistka US Open, a wczoraj pokonała w dobrym stylu 6:4, 6:2 kwalifikantkę z Austrii Julię Grabher (nr 90). Iga Świątek w Dubaju wzięła już udział w konferencji prasowej. Nie zabrakło pytań o warunki pogodowe i piłki. - Zwykle jest tu znacznie bardziej sucho. Pamiętam, że w zeszłym roku korty były bardzo szybkie. Cieszę się, że w tym roku w końcu mamy te same piłki co w Australian Open, ponieważ każdego roku musieliśmy co tydzień dostosowywać i zmieniać piłkę, co było dla mnie dość głupie - stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek - Fernandez Transmisja TV WTA Dubaj Iga Świątek Gdzie oglądać mecz dzisiaj w Dubaju

Iga Świątek grała z Leylą Fernandez raz. W 2022 r. na początku sezonu polska tenisistka pokonała Kanadyjkę 6:1, 6:2 w Adelajdzie. Czas na kolejny mecz Świątek - Fernandez. Rok temu w Dubaju Polka odpadła szybko. W 1/8 finału przegrała z Łotyszją Jeleną Ostapenko (6:4, 1:6, 6:7) i była to jej ostatnia porażka przed niesamowitą serią 37 zwycięstw, która skończyła się dopiero w londyńskim Wimbledonie. Obsada turnieju WTA w Dubaju jest znakomita. Do rywalizacji wracają m.in. finalistki Australian Open - Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Zabraknie Magdy Linette, która w tym czasie powalczy w mniejszym turnieju - WTA 250 w Meridzie (Meksyk).

Iga Świątek - Fernandez Gdzie oglądać mecz WTA Dubaj Iga Świątek mecz dzisiaj Transmisja TV

Iga Świątek powalczy w Dubaju po spektakularnym sukcesie w Dausze, gdzie Polka triumfowała, bijąc rekord wszech czasów. Jest pierwszą tenisistką w historii, która w Erze Open wygrała turniej WTA, tracąc w nim zaledwie 5 gemów. Iga Świątek w finale rozbiła 6:3, 6:0 Jessicę Pegulę, broniąc tytułu i rewanżując się Amerykance za niedawną porażkę w Sydney (w United Cup). - Myślę, że ten turniej da mi dużo pewności siebie, ale mimo to chcę zrobić wszystko krok po kroku. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa, że mogłam dzisiaj wygrać ten mecz. W każdym spotkanku byłem bardzo skoncentrowana i to jest rzecz, z której jestem najbardziej zadowolona, ponieważ na początku sezonu czułam, że mój umysł jakby latał czasami daleko – dodała Iga Świątek.

Iga Świątek - Fernandez STREAM ONLINE LIVE WTA Dubaj Transmisja ONLINE 21.02.2023

Iga Świątek w minionym tygodniu znów podbiła Katar i był jej pierwszy występ po Australian Open (porażka w 4. rundzie), po którym nie brakowało głosów, że to początek końca dominacji Polki. Pokazała, że wciąż rządzi w tourze. – Bardzo cieszę się, że cała praca, którą wykonujemy każdego dnia, przynosi takie efekty. Na pewno dam sobie czas na to, żeby cieszyć się tym tygodniem, bo dla mnie znaczy to dużo więcej, niż mogłoby się wydawać – podsumowała swój sukces Iga Świątek. – Naprawdę dobrze wykorzystałam czas po Australian Open. Mogłam zresetować się i skupić tylko na pracy nad techniką. Mentalnie też złapałam odpowiednią równowagę. Po prostu wyciągnęłam lekcję z mojego ostatniego meczu w Australii – dodała po przylocie do Dubaju Iga.

WTA Dubaj: Iga Świątek - Fernandez TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Igi Świątek dzisiaj

Mecz Iga Świątek - Leylah Fernandez w 2. rundzie turnieju WTA w Dubaju dzisiaj, we wtorek 21 lutego 2023. Początek meczu Świątek - Fernandez po godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Igi Świątek z Fernandez na antenie Canal+ Sport oraz online w usłudze Canal+ ONLINE.

🚨 Jutro około 16:00 pierwszy mecz @iga_swiatek na turnieju w Dubaju! Przeciwniczką naszej mistrzyni będzie Leylah Fernandez! 🔥📺 Mecz poprzedzimy studiem, które powinno rozpocząć się około 15:30. Transmisja tylko w CANAL+ SPORT i @canalplusonline: https://t.co/Tx7UBunD6q pic.twitter.com/7fivtlSanx— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 20, 2023