Iga Świątek - Giorgi Transmisja TV Miami Open 2024 Gdzie oglądać mecz Świątek - Giorgi STREAM ONLINE LIVE 22.03.2024 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek zaczyna dzisiaj walkę w Miami Open 2024. Zagra z Camilą Giorgi, która pokonała 6:4, 6:2 Magdalenę Fręch. Niestety nie będziemy mieli zatem polskiego meczu. Iga Świątek i Camila Giorgi grały ze sobą dwa razy. Najpierw była bolesna porażka zaledwie 17-letniej Polki w Australian Open 2019 - 2:6, 0:6. Świątek zrewanżowała się Giorgi dwa lata później w tym samym turnieju. W Australian Open pokonała Włoszkę 6:2, 6:4. Tenisistka z Italii zajmuje 107. miejsce w rankingu, ale potencjał ma bardzo duży. Prezentuje agresywny i bezkompromisowy styl gry. Bardzo mocno serwuje, lubi szybkie korty, a takie są w Miami. Gra ofensywnie, ale często też popełnia dużo błędów.

Iga Świątek - Giorgi Transmisja TV Gdzie oglądać Miami Open 2024

Iga Świątek zaczyna walkę w Miami Open i po triumfie w Indian Wells liderka rankingu WTA spróbuje pójść za ciosem w drugim wielkim marcowym turnieju w USA. W 2022 r. Iga Świątek zgarnęła słoneczny dublet, triumfując zarówno w Kalifornii jak i na Florydzie. - Mieszkam w tym samym miejscu co dwa lata temu, to naprawdę ładny apartament blisko plaży. Miałam teraz wolne, więc spędziłam miło czas. Warunki do gry są tutaj trudne, bo jest gorąco, a wilgotność jest wysoka, ale pamiętam, że czułam się dobrze na tych kortach - powiedziała Iga. Rok temu w Miami nie zagrała. Wycofała się rywalizacji, nie chcąc ryzykować pogłębienia urazu żeber. Na Florydzie polskie gwiazdy odnosiły wielkie sukcesy - w 2012 triumfowała tam Agnieszka Radwańska, a potem w jej ślady poszli Hubert Hurkacz w 2021 r. i Iga Świątek w 2022 r.

Iga Świątek - Giorgi Gdzie oglądać mecz Miami Open Iga Świątek w TV dzisiaj

Miami Open zaczyna się tuż po Indian Wells, a warunki są tam zupełnie inne. Korty są szybsze, a wilgotność dużo wyższa. Dlatego tak mało tenisistów potrafiło skompletować "słoneczny dublet", triumfując w jednym miesiącu w Kalifornii i na Florydzie (7 mężczyzn i 4 kobiety). Ostatnio dokonała tego Iga Świątek. W 2022 r. kontynuując swoją niesamowitą serię zwycięstw (skoczyło się na 37 wygranych meczach), rozgromiła w finale 6:4, 6:0 Naomi Osakę. Iga Świątek właśnie w Miami dwa lata temu została koronowana na nową liderkę rankingu WTA, po abdykacji Ashleigh Barty.

Iga Świątek - Giorgi STREAM ONLINE LIVE Miami Open Transmisja ONLINE 22.03.2024

Mecz Iga Świątek - Camila Giorgi w 2. rundzie Miami Open 2024 zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę 22/23 marca. Początek meczu Świątek - Giorgi w Miami po godzinie 24 polskiego czasu (nie wcześniej, czwarty mecz od godz. 18). Transmisja TV z meczu Świątek - Giorgi w turnieju Miami Open na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE oraz wyjątkowo za darmo na kanale Canal+ Sport na YouTube.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej