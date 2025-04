Ewa Pajor z golem w półfinale Ligi Mistrzyń! Piąte trafienie w tym sezonie [WIDEO]

Jakub Kiwior znów to zrobił. Do tego te słowa! Bohater Arsenalu z Realem

Ewa Pajor wciąż utrzymuje niesamowitą formę w tym sezonie! Polska napastniczka Barcelony zdobyła kolejnego gola w barwach swojego zespołu. I to przeciwko czołowym rywalkom ze Starego Kontynentu. W półfinałowym starciu Ligi Mistrzyń pomiędzy FC Barceloną a Chelsea zdecydowanie lepsze wrażenie w pierwszej połowie pozostawiły zawodniczki mistrzyń Hiszpanii. Choć tempo meczu nie było zawrotne, to jednak to piłkarki „Blaugrany” stworzyły więcej groźnych sytuacji pod bramką rywalek.

Najpierw szansy na otwarcie wyniku nie wykorzystała Alexia Putellas, która nie zdołała pokonać bramkarki Chelsea z rzutu karnego. Niedługo później jednak kapitan Barcelony zrehabilitowała się świetnym podaniem. Precyzyjnie wypuściła w bój Ewę Pajor, która znalazła się w sytuacji sam na sam z Hannah Hampton. Reprezentantka Polski nie zmarnowała tej okazji – posłała piłkę płasko obok bramkarki, zdobywając gola na 1:0.

Dzięki trafieniu Pajor, FC Barcelona schodziła na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem, mając za sobą solidne 45 minut gry i wyraźną przewagę w ofensywie.

Ewa Pajor w hiszpańskiej ekstraklasie w pierwszym sezonie w barwach Barcelony zdobyła już 19 bramek w 24 meczach. Kolejne 11 bramek dołożyła w Superpucharze Hiszpanii i Pucharze Królowej.

Polka znakomicie radzi sobie także w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzyń jest zdobyła pięć bramek i jest jedną z najskuteczniejszych zawodniczek.