Espanyol - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO: Derby o mistrzostwo Hiszpanii dla Lewandowskiego i Szczęsnego! [LIVE 15.05.2025]

Espanyol - FC Barcelona 0:0

Bramki:

Kartki:

Espanyol:

Barcelona:

Na żywo Espanyol - FC Barcelona Witamy w relacji na żywo z meczu Espanyol - FC Barcelona w 36. kolejce La Liga! Już dziś możemy poznać mistrza Hiszpanii. Wystarczy, że Barca wygra w derbach, których początek zaplanowano na godzinę 21:30.

FC Barcelona musi wykonać jeszcze jeden, ostatni krok do mistrzostwa Hiszpanii. Po niedzielnym zwycięstwie w szalonym El Clasico z Realem Madryt (4:3), Barca była blisko, aby wywalczyć to trofeum już w środę. "Królewscy" dopiero w doliczonym czasie gry strzelili gola na wagę zwycięstwa z Mallorcą (2:1), które przedłużyło ich nadzieję na tytuł. Te nadal są jednak znikome i zależą wyłącznie od piłkarzy Barcelony. Ci na trzy mecze do końca sezonu La Liga mają cztery punkty przewagi i do rozegrania spotkanie z Espanyolem, po którym mogą już świętować mistrzostwo.

Dla drużyny Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego to dość komfortowa sytuacja - grając na wyjeździe, mogą i tak świętować w Barcelonie, a przy okazji dać prztyczka w nos odwiecznemu rywalowi. Ten z pewnością zrobi wszystko, żeby postawić się wielkiemu przeciwnikowi, ale kibice "Blaugrany" nie biorą pod uwagę innego scenariusza niż zwycięstwo. Pomóc w tym mogą Polacy - Szczęsny pomimo powrotu Marca-Andre ter Stegena dalej jest podstawowym bramkarzem Barcy, a Lewandowski wyleczył już uraz i w końcówce sezonu ma powalczyć nie tylko o niemal pewne mistrzostwo. W czasie nieobecności w klasyfikacji strzelców odskoczył od niego Kylian Mbappe i ich rywalizacja w ostatnich kolejkach zapowiada się pasjonująco.