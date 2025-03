Sensacyjny wybór supersnajpera? On i Lewandowski w jednej linii - to będzie siła nie do zatrzymania!

Po transferze z Wolfsburga do Barcelony kariera Ewy Pajor wręcz wystrzeliła z formą. Napastniczka reprezentacji Polski stała się jedną z największych gwiazd Dumy Katalonii. Nie dość, że strzela gola za golem (a przecież z tego rozlicza się piłkarki grające na jej pozycji) to jest dobrym duchem zespołu. Nie brakuje opinii, że jeśli dalej będzie tak strzelała, to pojawi się szansa na zdobycie Złotej Piłki. A to byłby przecież wyczyn epokowy dla polskiej piłki, bo przecież do tej pory żaden nasz rodak nie dostąpił tego niesamowitego zaszczytu.

Ewa Pajor z szansami na Złotą Piłkę 2025?

Poza boiskiem Ewa Pajor jest normalną dziewczyną, według jej otoczenia, nie wywyższa się ani nie „gwiazduje”. Ewa wychowała się na maleńkiej wsi, gdzie rywalizowała głównie z chłopakami. Dzięki temu okrzepła i dzisiaj jest jedną z najlepszych piłkarek na świecie. W lipcu Ewa Pajor będzie prowadziła reprezentację Polski do sukcesów na Euro 2025.

Ewa Pajor niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. Ale na zdjęciach, które publikuje, widać skromne mieszkanie, bez luksusów i udziwnień. Bez wątpienia Ewa Pajor jest wzorem do naśladowania dla młodych dziewczyn, które w przyszłości chciałyby zostać piłkarkami. Jej idolem za to od najmłodszych lat był Cristiano Ronaldo. W wywiadzie dla „Super Expressu” Pajor wyjaśniła powody.

- Moim idolem jest Cristiano Ronaldo, bo to jego pierwszego zobaczyłam w telewizji. Jest moim wzorem do naśladowania, ale to, co robi Robert przez całą karierę… I to przecież jeszcze nie koniec. Również jest dla mnie wielką inspiracją i wzorem, bo jest niesamowitym piłkarzem i mogę się od niego wiele uczyć – powiedziała Ewa Pajor w niedawnym wywiadzie dla „Super Expressu”.