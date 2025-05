Znów głośno o Marciniaku w Hiszpanii

Szymon Marciniak nie miał łatwego zadania w rewanżowym starciu Interu Mediolan z Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów. Piłkarze oraz trener Barcelony zarzucają mu sędziowanie na korzyść Interu, choć w stykowych sytuacjach, które hiszpańskie media wyciągają jako argumenty przeciwko Polakowi, postąpił on w myśl przepisów, o czym mówi spora część ekspertów. Ba! Niektórzy zauważają, że Marciniak mógł popełnić błędy, ale... na korzyść Barcelony. Warto też zauważyć, że na pytanie hiszpańskiej „Marki” o ocenę pracy Szymona Marciniaka w UEFA, europejska federacja odparła, że „Nie ma żadnego problemu”. Z jednej strony UEFA mocno broni „swoich”, z drugiej jednak potrafi czasami zrobić pokazówkę – jak wtedy, gdy Marciniakowi groziło pozbawienie sędziowania finału LM za wzięcie udziału w wydarzeniu organizowanym przez jedną z polskich partii politycznych, mimo że jego wystąpienie nie miało z polityką nic wspólnego. Przed nadchodzącym finałem Ligi Mistrzów trwa dyskusja, kto powinien poprowadzić ten mecz i część obserwatorów wskazuje na Polaka. Dla Hiszpanów to nie do pomyślenia.

Mario van der Ende, były sędzia FIFA, uważa, że trzech sędziów było faworytami do poprowadzenia finału Ligi Mistrzów – Szymon Marciniak, Leteixer, i Turpin. Problem w tym, że dwóch ostatnich to Francuzi, a w finale zagra przecież francuskie Paris Saint-Germain. To by zaś oznaczało, że faworytem do poprowadzenia ostatniego spotkania w LM w tym sezonie jest właśnie polski sędzia. To nie do przyjęcia dla hiszpańskich mediów. – Niewiarygodne! Marciniak, faworytem do poprowadzenia finału LM. Po fatalnej pracy w rewanżu Interu z Barceloną arbiter może sędziować wielkie starcie między PSG a mediolańską ekipą – czytamy w katalońskim „Sporcie”.

Warto jednak zauważyć, że jeden z polskich ekspertów, Rafał Rostkowski, nie wymienia Szymona Marciniaka nawet w gronie faworytów do poprowadzenia finału. Jego zdaniem najbliżej tego są Anthony Taylor, Michael Oliver oraz Istvan Kovacs.