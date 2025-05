i Autor: X@CocoExiliado (2)

Piekło w Barcelonie

Espanyol - FC Barcelona: Wielkie zamieszki! Wstrzymano mecz. Dantejskie sceny pod stadionem

Mecze Espanyol - FC Barcelona zawsze budzą wielkie emocje, ale tym razem granice zostały przekroczone. Pod stadionem RCDE doszło do zamieszek, a napięcie przeniosło się także na trybuny, przez co ok. 8. minuty mecz został wstrzymany. Piłkarze Espanyolu starali się uspokoić swoich kibiców, a sędzia przeprowadził konsultację ze służbami porządkowymi.