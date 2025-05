Michał Żewłakow zabrał głos! Kluczowy obrońca zostanie w Legii Warszawa na dłużej? "Klub by skorzystał"

Mimo zdobycia Pucharu Polski oraz udanego występu w Lidze Konferencji, gdzie Legia dotarła do ćwierćfinału, klub rozczarował w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Słabe wyniki ligowe mogą być jednym z głównych powodów, dla których zarząd nie zamierza kontynuować współpracy z obecnym trenerem.

– Sądzę, że strony się rozejdą – ocenił były legionista Cezary Kucharski w rozmowie z sport.tvp.pl. – Trener sam przyznał po meczu z Lechem, że nie rozpoczęto rozmów o nowym kontrakcie. Z klubu dochodzą sygnały, że decyzja już zapadła i zostanie ogłoszona na początku przyszłego tygodnia – dodał.

"To będzie dobra decyzja"

Wypowiedzi samego Feio potwierdzają brak konkretnych działań w sprawie przyszłości. Portugalczyk otwarcie mówił o braku rozmów z władzami klubu. Kucharski podkreśla, że mimo sukcesów w pucharach, Legia potrzebuje szkoleniowca, który potrafi skutecznie rywalizować o mistrzostwo Polski.

– To będzie dobra decyzja. Zarówno Kosta Runjaić, jak i Goncalo Feio nie byli trenerami, którzy przychodzili do Legii z doświadczeniem zdobywania tytułów – powiedział były zawodnik.

W opinii Kucharskiego, Feio mimo wielu pozytywnych cech, takich jak zaangażowanie czy zdolności komunikacyjne, wciąż nie spełnia kluczowego kryterium na tym poziomie.

– To niezły socjotechnik, potrafił zyskać sympatię kibiców i ma ogromną energię do pracy. Ale brakuje mu genu zwycięzcy. Być może trafił do Legii zbyt wcześnie w swojej karierze – podsumował.

Decyzja dotycząca przyszłości Goncalo Feio ma zostać ogłoszona w najbliższych dniach. Tymczasem władze stołecznego klubu mogą już rozglądać się za nowym szkoleniowcem, który poprowadzi drużynę w kolejnym sezonie.

