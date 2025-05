Espanyol - FC Barcelona Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać La Liga 15.05.2025?

Hansi Flick podał skład Barcelony. Co z Robertem Lewandowskim?

Mecz Espanyol - FC Barcelona w 36. kolejce La Liga w sezonie 2024/25 rozpocznie się dzisiaj o godzinie 21:30. Barca opromieniona zwycięstwem w niedzielnym El Clasico już dziś może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii. Niewiele brakowało, a świętowałaby je nawet bez wyjścia na boisko - w środę Real Madryt dopiero w końcówce doliczonego czasu gry strzelił gola na wagę zwycięstwa z Mallorcą, które przedłużyło nadzieje "Królewskich" na tytuł. Być może o zaledwie jeden dzień, bo Barcelonie do mistrzostwa wystarczy dzisiejsza wygrana z Espanyolem.

Pomóc w tym mają Wojciech Szczęsny i wracający do pierwszego składu Robert Lewandowski! Po miesiącu przerwy polski napastnik ponownie zagra w Barcelonie od pierwszej minuty. Dla niego końcówka sezonu to nie tylko przyklepanie niemal pewnego mistrzostwa. "Lewy" rywalizuje też z Kylianem Mbappe o koronę króla strzelców. Gwiazdor Realu znakomicie wykorzystał absencję Polaka i przed meczem Espanyol - Barcelona ma nad nim aż trzy gole przewagi. Lewandowski może jednak zmniejszyć tę różnicę na stadionie lokalnego rywala, a później zostają jeszcze dwie kolejki.

Espanyol - FC Barcelona Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 15.05.2025?

Kluczową kwestią dla Barcelony w czwartek, 15 maja, pozostaje jednak przyklepanie mistrzostwa. Piłkarscy kibice doskonale wiedzą, że "derby rządzą się swoimi prawami", a Espanyol musi postarać się postawić wielkiemu rywalowi, bo wciąż jest zaangażowany w walkę o utrzymanie w La Liga. To zwiastuje typowe derby pełne walki, ale wyjątkowa stawka meczu nie ułatwia zadania polskim kibicom, którzy chcieliby go obejrzeć. Wszystkie mecze hiszpańskiej ekstraklasy są dostępne w Polsce na antenach Canal+ Sport i Eleven Sports, a spotkanie Espanyol - FC Barcelona nie jest wyjątkiem. Co kolejkę pojawia się pytanie, która stacja tym razem pokaże drużynę Szczęsnego i Lewandowskiego.

Gdzie oglądać Espanyol - Barcelona w telewizji i stream online?

Mecz Espanyol - FC Barcelona w 36. kolejce La Liga zostanie rozegrany w czwartek 15 maja 2025 r. na stadionie RCDE w Barcelonie. Początek spotkania o godzinie 21:30. Transmisja w TV na kanale Eleven Sports 1, a online wyłącznie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl!