Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają miksta w Indian Wells. Kiedy i o której godzinie? Gdzie oglądać?

Iga Świątek i Hubert Hurkacz już dzisiaj w nocy zagrają w turnieju miksta w Indian Wells. Za kilka dni polskie gwiazdy powalczy w wielkich turniejach WTA i ATP (za nami losowanie drabinek), a wcześnie znów połączą siły, tworząc parę w pokazowych zawodach Tie Break Tens w Indian Wells.

Zasady Tie Break Tens w Indian Wells są proste. Najpierw zostanie rozlosowana drabinka i odbędą się ćwierćfinały. Ich zwycięzcy zmierzą się zaraz potem w półfinałach, a na koniec zostanie rozegrany wielki finał. Dla triumfatorów przeznaczono nagrodę w wysokości 200 tys. dolarów. Zwycięzcy biorą wszystko i zgodnie z niepisaną zasadą pieniądze przekazują na wybrany przez siebie charytatywny cel. Mecz w Tie Break Tens są krótkie. Jak sama nazwa wskazuje, każdy będzie rozgrywany do 10 wygranych punktów. To pozwali rozegrać całe zawody na ciągu jednego wieczoru, w kilka godzin. Iga Świątek i Hubert Hurkacz już po raz trzeci zagrają w Tie Break Tens w Indian Wells? Dwa lata temu doszli do finału, a rok temu odpadli po pierwszym meczu.

O której godzinie mikst Świątek Hurkacz w Indian Wells? Gdzie oglądać?

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w turnieju miksta Tie Break Tens w Indian Wells we wtorek 7 marca 2023, ale w Polsce będzie już wówczas środa 8 marca, a konkretnie godzina 4 nad ranem. Wtedy zaczną się zawody i potrwają przez kilka godzin. Transmisja TV z turnieju miksta w Indian Wells na antenie Polsatu Sport 1.

Pary miksta w turnieju Tie Break Tens Eisenhower Cup 2025 w Indian Wells:

Jelena Rybakina i Taylor Fritz

Iga Świątek i Hubert Hurkacz

Katie Boulter i Alex de Minaur

Emma Navarro i Ben Shelton

Maria Sakkari i Casper Ruud

Madison Keys i Tommy Paul

Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas

Jasmine Paolini i Lorenzo Musetti

