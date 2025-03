Indian Wells DRABINKA: Z kim i kiedy gra Iga Świątek? Bardzo trudne losowanie!

Iga Świątek rozpoczyna walkę w Indian Wells. Za nami losowanie drabinki. Nasza gwiazda nie miała w szczęścia i już w pierwszym meczu może zagrać z gwiazdą a prywatnie ze swoją bardzo dobrą koleżanką. Iga Świątek w 2. rundzie Indian Wells zagra z Carolinę Garcią lub Bernardą Perą. Polka od kilku dni jest już w Kalifornii. Najpierw zwiedziła San Francisco i obejrzała na żywo mecz koszykarzy Golden State Warriors w lidze NBA. Potem były już treningi w Indian Wells i oswajanie się z nowymi kortami.

Iga Świątek rok temu wygrała turniej Indian Wells, pokonując w finale 6:4, 6:0 Greczynkę Marię Sakkari. Mistrzyni zgarnęła wtedy 1,1 mln dolarów i był to już jej drugi triumf w tej imprezie. Wcześniej podbiła Kalifornię w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Jak na nawierzchnię twardą korty były tam dość wolne, a kozioł piłki wysoki, a Polka lubi takie warunki. Teraz jednak w Indian Wells wybudowano nowe korty, które mają być szybsze, podobne do tych na US Open.

Z kim gra Iga Świątek w Indian Wells DRABINKA

Jeżeli Iga Świątek przebrnie 2. rundę Indian Wells, to w 3. rundzie będzie mogła trafić na Ons Jabeur. Potencjalna rywalka w 4. rundzie to Karolina Muchova. A w ćwierćfinale polska obrończyni tytułu może się zmierzyć m.in. z Qinwen Zheng, Lindą Noskovą czy Paulą Badosą. Jelena Rybakina znalazła się w tej samej połówce i Iga Świątek może na nią trafić w półfinale. Coco Gauff trafiła do połówki z Aryną Sabalenką, podobnie jak... Jelena Ostapenko. Tak prezentuje się ćwiartka drabinki Igi Świątek:

Cała ćwiartka Igi Świątek na oficjalnym PDF pic.twitter.com/IvbJAGS2wD— Michał Chojecki (@chechaouen) March 4, 2025

- Na pewno nie jestem zadowolona z wyników. Czuję, że nie spisałam się dobrze - powiedziała Iga Świątek, podsumowując swoje występy na Bliskim Wschodzie, w Dausze (półfinał) i Dubaju (ćwierćfinał). - Czułam, że mój tenis był... Brakowało kilku rzeczy, które powinny się w nim znaleźć. Teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków. Do zobaczenia wkrótce w tenisowym raju w Kalifornii! - napisała Iga Świątek w mediach społecznościowych, zwracając się do kibiców.

Drabinka Indian Wells jest pełna gwiazd. Zagrają wszystkie czołowe zawodniczki, w tym Madison Keys, która po triumfie w Australian Open odpoczywała, lecząc kontuzję i nie zagrała w Dausze i w Dubaju. Poza Igą Świątek w głównych drabinkach Indian Wells zagrają również Hubert Hurkacz oraz Magdalena Fręch i Magda Linette, a Kamil Majchrzak dotarł do finałowej rundy kwalifikacji.

A tak wylosowali w Indian Wells 2025 polscy tenisiści:

Iga Świątek 2. runda - Carolina Garcia (FRA)/Bernandra Pera (USA)

Magdalena Fręch 2. runda - Lucia Bronzetti (ITA)/Anhelina Kalinina (UKR)

Magda Linette 1. runda - Peyton Stearns (USA)

Hubert Hurkacz 2. runda - Luciano Darderi (MEX)/Facundo Diaz Acosta (ARG)

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Indian Wells?

Turniej Indian Wells zacznie się 5 marca. Iga Światek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie z Caroline Garcią lub Bernardą Perą i to spotkanie zostanie rozegrane w piątek 7 marca lub w sobotę 8 marca. Między Polską a Indian Wells jest w tej chwili aż 9 godzin różnicy czasu. Transmisje TV z turnieju WTA Indian Wells (kobiety) na Canal+ Sport. Transmisje TV z turnieju ATP Indian Wells (mężczyźni) na Polsacie Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie