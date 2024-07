Okropne, co może spotkać Arynę Sabalenkę. Czarne chmury zawisły nad tenisistką, fatalne prognozy

Iga Świątek w 3. rundzie Wimbledonu zagra dzisiaj z Julią Putincewą. Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu w poprzedniej rundzie pokonała 6:0, 4:6, 6:2 Czeszkę Katerinę Siniakovą. Świątek i Putincewa grały ze sobą już cztery razy. Polka wygrała wszystkie te spotkania, nie tracąc w nich ani jednego seta. W tym roku Iga pokonała już tę tenisistkę dwa razy - 6:1, 6:2 w Indian Wells i 6:3, 6:4 w Rzymie.

Świątek - Putincewa Transmisja TV Gdzie oglądać mecz dzisiaj Wimbledon 6.07.2024

Iga Świątek wygrała pewnie wszystkie poprzednie mecze z Julią Putincewą, ale na trawie reprezentantka Kazachstanu może się okazać dużo bardziej niewygodną dla Polki rywalką niż na innych nawierzchniach. Z pewnością będzie zagrywać dużo slajsów i skrótów, nękając w ten sposób naszą gwiazdę i czekają na błędy naszej gwiazdy. Niewysoka Putincewa (nr 163 cm) na trawie grać lubi i potrafi, co potwierdziła przed Wimbledonem, wygrywając turniej WTA w Birmingham. - To zawodniczka, która jest dobra w defensywie. Będę musiała być cierpliwa i wybierać dobre momenty do ataku - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Polsatem Sport.

Iga Świątek awans do 3. rundy Wimbledonu wywalczyła po zwycięstwie nad Petrą Martić. Polka już po raz czwarty pokonała doświadczoną Chorwatkę. Iga Świątek do 19 kolejnych zwycięstw na mączce (w Madrycie, Rzymie i Roland Garros) dołożyła dwa na londyńskiej trawie. Rok temu liderka rankingu WTA doszła do ćwierćfinału Wimbledonu. Teraz apetyty są oczywiście dużo większe, ale Iga - w swoim stylu - podkreśla, że ważniejszy od samego wyniku jest dla niej proces uczenia się gry na tej wymagającej nawierzchni.

Świątek - Putincewa STREAM ONLINE LIVE Gdzie oglądać Wimbledon w INTERNECIE

Mecz Iga Świątek - Julia Putincewa w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w sobotę 6 lipca 2024. Początek meczu Świątek - Putincewa ok. godziny 16-17 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 14 po meczu Shelton - Shapovalov, który będzie kończony od stanu 3:2 w pierwszym secie). Transmisja TV z meczu Iga Świątek - Julia Putincewa na Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat BOX GO.

