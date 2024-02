Iga Świątek - Karolina Pliskova Relacja NA ŻYWO WTA Doha Świątek - Pliskova WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Informacja o Radwańskiej i Świątek okrążyła cały świat. Wielkie poruszenie. To stało się naprawdę

Iga Świątek walczy z Karoliną Pliskovą w półfinale turnieju WTA w Dausze. Czeszka przed turniejem w Katarze triumfowała w turnieju WTA w rumuńskim Cluj. Wczoraj w imponującym stylu ograła 7:6, 7:6 Naomi Osakę. Faworytką jest jednak Iga Świątek, która pokonała 6:4, 6:0 Wiktorię Azarenkę. - Uwielbiam tutaj grać - uśmiechała się Iga Świątek, która wygrała turniej w Dausze w latach 2022 i 2023. Teraz ma szansę po raz pierwszy w karierze skompletować hat-tricka, wygrywając te same zawody w trzech kolejnych edycjach. Na wolnym korcie w Katarze czuje się znakomicie.

Iga Świątek i Karolina Pliskova grały ze sobą trzy razy, a Polka wygrała wszystkie poprzednie spotkania. - Ona jest liderką rankingu, gra bardzo dobrze. Mam z nią kiepski bilans, ale nie mam nic do stracenia. Mam nadzieję, że będę miała swoje szanse - mówi Czeszka. Pierwszym meczem Świątek - Pliskova, był pamiętny finał turnieju WTA w Rzymie w 2021. Iga zdemolowała Czeszkę 6:0, 6:0. Kolejne dwa mecze były już bardziej zacięte - 4:6, 6:1, 6:2 rok temu w Stuttgarcie i 7:6, 6:2 w Montrealu, również w poprzednim sezonie.

Karloilina Pliskova to była liderka rankingu (prowadziła krótko w 2017 r). Jej największy atut to oczywiście potężny serwis, imponuje regularnością trafianego pierwszego podania, posyła mnóstwo asów. Poza tym świetnie returnuje, z głębi kortu potrafi razić mocnymi uderzeniami. Minusy w grze Pliskovej to gorsza zwrotność i mobilność, ale na wolnym korcie w Dausze wysoka Czeszka radzi sobie bardzo dobrze.

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w 1/2 finału turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w piątek 16 lutego 2024. Początek półfinału Świątek - Pliskova ok. godziny 16.30-17.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 15 po meczu Rybakina - Pawluczenkowa). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Pliskova w półfinale turnieju WTA w Dausze.