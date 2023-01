Iga Świątek KIEDY gra 4. runda Australian Open Iga Świątek - Rybakina O której godzinie gra Iga Świątek Z KIM gra kolejny mecz w 4. rundzie AO

i Autor: AP Iga Świątek KIEDY gra mecz 4. runda Australian Open Iga Świątek - Rybakina O której godzinie gra Iga Świątek Z KIM gra kolejny mecz

Australian Open 2023

KIEDY gra Iga Świątek 4 runda Australian Open Iga Świątek - Rybakina O której godzinie gra Iga Świątek kolejny mecz. Iga Świątek jest już w 4. rundzie Australian Open i poznała kolejną rywalkę. Będzie wielki rewanż, bo przeciwniczka Polki to Jelena Rybakina, która rozbiła niedawno Polkę w pokazowym turnieju w Dubaju. To również mecz dwóch wielkich mistrzyni. Reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina to aktualna mistrzyni Wimbledonu. Długonoga i wysoka tenisistka znakomicie serwuje i liderka rankingu będzie musiała sobie z tym poradzić. Sprawdź, kiedy gra Iga Świątek 4. runda Australian Open Z KIM gra Iga Świątek kolejny mecz.