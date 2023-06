Iga Świątek - Lucia Bronzetti Relacja NA ŻYWO online Półfinał WTA Bad Homburg Iga Świątek - Bronzetti na żywo relacja live Iga Świątek wynik mecz dzisiaj 30.06.2023

Na żywo Iga Świątek - Lucia Bronzetti Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Lucia Bronzetti w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg. Początek meczu po godzinie 14.30

Iga Świątek już dzisiaj zagra w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg, a rywalką Polki będzie Włoszka Lucia Bronzetti (nr 65). Liderka rankingu po raz pierwszy zagra w półfinale seniorskiego turnieju rozgrywanego na trawie. - Cieszę się, że gram tutaj taki solidny tenis - mówi Iga Świątek, która zagra w półfinale po kolejnym znakomitym występie i zwycięstwie 6:3, 6:2 nad Rosjanką Anną Blinkową (nr 39). - Zwykle nie mam zbyt wiele czasu na treningi na trawie, więc jestem zadowolona, że wykorzystałem w stu procentach czas między Roland Garros a Wimbledonem - powiedziała Iga Świątek, która wygrała już dziesiąty mecz z rzędu (siedem na mączce, trzy na trawie).

Iga Świątek w Bad Homburg trenowała tydzień przed początkiem turnieju i wykorzystała ten czas znakomicie. W grze Polki widać coraz większą swobodę. Znakomicie serwuje i dominuje na korcie w kolejnych pojedynkach. - Gram tutaj coraz lepiej, robię postępy i mam nadzieję, że tak będzie przez następne dwa tygodnie. Czas spędzony tutaj bardzo mi pomógł - powiedziała Iga Świątek, która już dzisiaj pozna też turniejową drabinkę Wimbledonu (początek 3 lipca). Lucią Bronzetti wczoraj pokonała 6:4, 6:3 Warwarę Graczewą. Włoszka zajmuje 65. miejsce w rankingu WTA. Pochodzi z Rimini, słynnego kurortu nad Adriatykiem.

Iga Świątek dzisiaj zagra w półfinale turnieju w Bad Homburg, a już w poniedziałek rusza Wimbledon. Łukasz Kubot doskonale zna smak zwycięstwa w londyńskim Szlemie w deblu, a w singlu doszedł nawet do ćwierćfinału. Przed startem tegorocznego turnieju ocenił szanse liderki rankingu WTA. - Oglądałem Igę w juniorskim Wimbledonie i uważam, że gra bardzo dobrze na trawie. Jako juniorka miała to przejście z głębi kortu do siatki, grała kapitalnie i odważnie. Myślę, że ona to ma, ma ten instynkt i na trawie może grać z każdym. To jest kwestia przebudzenia i wierzę, że z trenerem Wiktorowskim wyciągną maksimum - powiedział Kubot.

Iga Świątek w Bad Homburg nie tylko rozgrywa mecze, ale również trenuje, przygotowując się do Wimbledonu. Przed niemieckim turniejem Polka spędziła tam tydzień. - Staram się tutaj jak najwięcej uczyć i zbierać coraz więcej doświadczenia - stwierdziła Iga Świątek, która przygotowuje się do Wimbledonu pod okiem trenera Tomasza Wiktorowskiego, byłego szkoleniowca Agnieszki Radwańskiej. - Rozegrałam już tutaj w Bad Homburg sporo treningów i myślę, że mój tenis wygląda coraz fajniej. Teraz będę próbowała jeszcze przełożyć to na mecze - dodała Iga Światek.

Mecz Iga Światek - Lucia Bronzetti w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w piątek 30 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Bronzetti po godzinie 14.30. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Bronzetti w turnieju WTA w Bad Homburg.